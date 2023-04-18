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"Вывалила все": россияне в ужасе от выходки Наташи Королевой

Мария Тупик
18 апреля 2023, 21:31 обновлено 18 апреля, 21:37
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Россияне подвергли звезду критике, посчитав, что это не подобает празднику.
Наташа Королева
Наташа Королева / соцсети

Певица Наташа Королева, которая поддержала войну в Украине и диктатора Путина, уехала из России.

Путинистка Королева оказалась на Мальдивах. Она заявила, что покинула РФ, чтобы прийти в себя после сольного концерта.

Там же Королева отметила Пасху 2023. Даже на райском острове артистка где-то нашла кулич и выкрашенные яйца. Однако россиянам совсем не понравилось, как она с ними обошлась.

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В своих социальных сетях Королева опубликовала провокационную фотографию. Она сняла украшенный кулич на фоне собственной груди, которую можно было хорошо разглядеть в глубоком декольте.

Россияне подвергли звезду критике, посчитав, что это не подобает празднику.

Наташа Королева
Наташа Королева / соцсети

"Можно было как-то поскромнее, святой праздник все-таки", "Вывалила все", "То же самое хотела написать. Так себе идея для фото", "Наташа, фото провокационное, не все верующие поймут", — осудили выходку пользователи.

​Напомним, ранее Королёва опубликовала совместные кадры с Людмилой Порывай, мамой артистки, которая открыто выступила в поддержку Украины в войне против России. Певица решила прокомментировать отношения с матерью.

Также певицу-предательницу заплевали за ее нелепые наряды - Королева оконфузилась во время концерта в Кремле. Одиозную артистку высмеяли в Сети за красное платье и леопардовую накидку, которые явно не сочетались. Ситуацию усугубили и образы ее сына и мужа.

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