"Вывалила все": россияне в ужасе от выходки Наташи Королевой

Певица Наташа Королева, которая поддержала войну в Украине и диктатора Путина, уехала из России.
Путинистка Королева оказалась на Мальдивах. Она заявила, что покинула РФ, чтобы прийти в себя после сольного концерта.
Там же Королева отметила Пасху 2023. Даже на райском острове артистка где-то нашла кулич и выкрашенные яйца. Однако россиянам совсем не понравилось, как она с ними обошлась.
В своих социальных сетях Королева опубликовала провокационную фотографию. Она сняла украшенный кулич на фоне собственной груди, которую можно было хорошо разглядеть в глубоком декольте.
Россияне подвергли звезду критике, посчитав, что это не подобает празднику.
"Можно было как-то поскромнее, святой праздник все-таки", "Вывалила все", "То же самое хотела написать. Так себе идея для фото", "Наташа, фото провокационное, не все верующие поймут", — осудили выходку пользователи.
Напомним, ранее Королёва опубликовала совместные кадры с Людмилой Порывай, мамой артистки, которая открыто выступила в поддержку Украины в войне против России. Певица решила прокомментировать отношения с матерью.
Также певицу-предательницу заплевали за ее нелепые наряды - Королева оконфузилась во время концерта в Кремле. Одиозную артистку высмеяли в Сети за красное платье и леопардовую накидку, которые явно не сочетались. Ситуацию усугубили и образы ее сына и мужа.
Читайте также: