Владимир Пресняков встал на защиту сына, исполняющего чужие хиты в США

Вы узнаете:
- Как Пресняков прокомментировал деятельность своего сына
- Почему певец считает недооцененными каверы на российские хиты
Российский певец Владимир Пресняков, который поддерживает вторжение страны-агрессора России в Украину, встал на защиту своего сына Никиты, который уехал в 2022 году из РФ в США и исполняет там чужие песни.
В комментарии росСМИ он отметил, что считает сына настоящим артистом, а исполнение Никитой каверов на российские хиты правильным.
"Никита - настоящий артист. Он очень крут в своем деле. Поверьте, выполнять каверы сложно", - подчеркнул он.
Певец добавил, что работа его сына недооценена, ведь многим приятно слышать привычные для уха композиции по-новому. И сам Пресняков не исключение - ему нравится переслушивать каверы на собственные хиты.
"Это жанр, который сейчас набирает бешеную популярность", - подытожил артист.
Владимир Пресняков - последние новости по теме
Напомним, Главред писал, что накануне Владимир Пресняков признался в нежных чувствах к другой женщине. В собственных соцсетях он выложил фото с женщиной и написал к ней теплое обращение.
Ранее Владимир Пресняков также заявлял, что ему надоели новости о проблемах в браке его сына, поскольку у них все хорошо. Также он раскрыл детали относительно их места пребывания.
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Кто такой Владимир Пресняков?
Владимир Пресняков - советский и российский эстрадный певец, музыкант-клавишник, композитор, аранжировщик, танцор брейк-данса и актер.
В 2022 году Пресняков поддержал вторжение России в Украину, заявил о передаче гонорара с концерта в "Крокус Сити Холле" участникам вторжения в Украину. 7 января 2023 года внесен в санкционный список Украины, поскольку Пресняков "выразил свою поддержку российским оккупантам и жестокой войне РФ против Украины, выступил с концертами для "спасателей-миротворцев", которые разрушают украинские города и убивают мирное население под лозунгами "Верим и ждем" и "МіZaМир"".
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