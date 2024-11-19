"Моя самая нежная": Пресняков обратился к любимой женщине - не жене

Владимир Пресняков обратился к женщине с самыми нежными словами.

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Владимир Пресняков признался в любви к другой / Коллаж Главред, фото Instagram/presnyakovvladimir

Вы узнаете:

К кому обратился певец-путинист

Что думают другие о его признании

Российский певец Владимир Пресняков, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, признался в нежных чувствах к другой женщине.

На своей странице в Instagram он выложил фото с женщиной и написал к ней теплое обращение.

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Моя любимая мама. как здорово что бог мне дал именно Тебя. Главное, будь здорова и счастлива. С днём рождения, моя самая нежная добрая и весёлая Мамочка", - написал путинист, на заморачиваясь по поводу пунктуации.

Мать артиста - не очень публичная женщина и ее редко можно увидеть на публичных мероприятиях.

Прихвостни путниста радостно отреагировали на пост и принялись активно поздравлять мать путиниста с днем рождения.

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Отметим, ранее Главред писал о том, что путинист Владимир Пресняков рассказал, как относится к своему сыну Никите, который у него родился в браке с Кристиной Орбакайте. В комментарии для пропагандистских росСМИ, Пресняков рассказал, что продолжает общение с сыном и хочет, чтобы у него все получилось.

А также недавно Наталья Подольская поздравила с днем рождения свекра и показала их совместное фото с Никитой Пресняковым.

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Кто такой Владимир Пресняков? Владимир Пресняков — советский и российский эстрадный певец, музыкант-клавишник, композитор, аранжировщик, танцор брейк-данса и актёр.

В 2022 году Пресняков поддержал вторжение России в Украину, заявил о передаче гонорара с концерта в "Крокус Сити Холле" участникам вторжения на Украину. 7 января 2023 года внесён в санкционный список Украины, так как Пресняков "выразил свою поддержку российским оккупантам и жестокой войне РФ против Украины, выступил с концертами для „спасателей-миротворцев", которые разрушают украинские города и убивают мирное население под лозунгами „Верим и ждем" и „МиZaМир"".

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