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Виталий Козловский впервые признался, почему пел на русском языке

Анна Подгорная
1 апреля 2024, 19:39
Артист отметил, что принимает свою часть ответственности за русификацию украинской культуры.
Виталий Козловский
Виталий Козловский про песни на русском языке - как и почему они появились / коллаж: Главред, фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Украинский певец и воин Виталий Козловский принял участи в проекте Суспільне Культура "Русифікація в стилі поп". Артист родом из Львова говорил в публичном пространстве на украинском языке еще до полномасштабной войны, однако были в его репертуаре и песни на русском языке.

Козловский признался: не воспринимал это, как нечто плохое до момента, пока война не постучала в его дверь. Тогда он понял, что и своим творчеством он размывал границы со страной-агрессором.

"Я никогда не мог подумать, что армия будет так близко около меня и станет реально моей жизнью. Как только началась полномасштабная война, это сильно повлияло на мое сознание. Я понял, что я ответственен за то, что делал раньше", - рассказал певец.

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Также он вспомнил, как случилось так, что песни на языке страны-оккупанта вообще появились в его исполнении. Козловский рассказал, что после "Шанса" музыкальный продюсер Юрий Никитин предложил ему трек. Будучи еще совсем юным артистом, Виталий сперва отказался, однако его со временем убедили примером более взрослых и опытных коллег.

"Я принципиально поставил позицию, что буду петь только на украинском. В программе Шанс меня отдали в руки продюсеру Юрию Никитину. Ну так диктовал рынок, такие были правила на тот момент. Я ломался, я был ребенком. Мне еще в пример говорили: "Посмотри на Билык, она всегда пела на украинском, я ей также сказал спеть песню "Снег" и смотри, как она зашла, это суперхит". Короче, я на это согласился", - говорит артист.

Кто такой Виталий Козловский?

Виталий Витальевич Козловский - украинский певец, Заслуженный артист Украины (2009).

Певец имеет более 50 наград и премий, включая "Песня года" (2005—2010), "Золотая шарманка" (2007—2010), "Шлягер года" (2007−2010), получил несколько наград "Секс-символ", "Человек года", "Золотой граммофон", "Хрустальный микрофон".
В июне 2023 года был мобилизован в состав Вооруженных сил Украины.

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