"Винтовку мне, к сожалению, не дадут": Макаревич разругал русских проагандистов

Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич расказал, где сейчас находится, и поставил на место атаковавших его российских пропагандистов

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Макаревич жестко прошелся по русским пропагандистам / коллаж Главред, фото УНИАН

Фронтмен легендарной рок-группы "Машина времени" и известный противник путинского режима Андрей Макаревич жестко обругал российских пропагандистов ‒ ведь те говорили, что он из-за обострения военных действий покинул бегством Израиль.

"[Мерзавцы ‒ Главред] из желтой российской прессы уже успели написать, что Макаревич снова убежал от войны, на этот раз израильской, и прохлаждается в Европе. Война меня застала в конце второй недели наших гастролей с "Машиной времени". И прерывать их, отменять их окончание я просто не мог. Но сегодня мы отыграли последний концерт, а завтра я лечу домой – в Израиль", – рассказал певец в своем Facebook.

Макаревич также добавил, что c радостью пошел бы на фронт защищать Израиль, однако утверждает ‒ ему не дадут в руки оружие.

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"Винтовку мне, к сожалению, не дадут, я выяснял, хотя я очень неплохо стреляю. Но я постараюсь чем-нибудь быть полезным", — подчеркнул музыкант.

Напомним, ранее признанный иностранным агентом комик Максим Галкин, который вместе с Аллой Пугачевой и детьми живет в Израиле, рассказал, как переживает атаку террористов ХАМАС на Израиль.

Также поклонники обеспокоены судьбой американского певца и музыканта Бруно Марса: артист должен был давать концерт в Тель-Авиве, но выступление отменили, а сам Марс не выходит на связь.

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