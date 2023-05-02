Виктория Бекхем засветила мокрый "стыд" своего мужа

Светская львица, икона стиля, экс-солистка популярной американской поп-группы Виктория Бэкхема поделилась пикантным фото своего мужа.

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Дэвид и Виктория Бэкхем / Instagram

Светская львица, икона стиля, экс-солистка популярной американской поп-группы Виктория Бэкхема поделилась пикантным фото своего мужа, легендарного футболиста Дэвида Бекхема.

Так, на своей странице в Instagram, Бекхем выложила фото Дэвида, который стоит в купели в нижнем белье белого цвета. Он также немного ежится, то ли от холода, то ли от стыда. Между тем, на его лице все равно можно разглядеть игривую улыбку, что дает основания предполагать, что пара отлично проводит время, наслаждаясь друг другом.

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Оказалось, что таким образом звездная супруга футболиста решила поздравить его с днем рождения, которое он празднует 2 мая. "Давайте все праздновать. Добро пожаловать", - написала она.

Дэвид Бекхем / Instagram

Напомним, ранее звездные молодожены Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц поделились радостной новостью. В частности, это касается пополнения в их семействе. Радостной новостью поделилась дочь миллионера Никола. "Сегодня мы усыновили нашу малышку и назвали ее Лемб. Она самый милый ангелочек. Сегодня для меня такой тяжелый день, потому что у Джины день рождения, и я не могу ее обнять, но чувствую, что она послала мне Лемб. Я так благодарна за эту любовь. Пожалуйста, приютите, если можете, любовь, которую он приносит в вашу семью, не похожа ни на что другое", - написала молодая женщина.

Кроме того, ранее Дэвид Бекхэм подарил своему сыну Бруклину и невестке Николе Пельц классический Jaguar стоимостью 500 000 долларов. По информации The Daily Mail, пара поженилась в субботу в особняке отца-миллиардера невесты Нельсона стоимостью 103 миллиона долларов в Палм-Бич, Флорида.

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