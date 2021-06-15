Виктор Павлик рассказал, как прошли роды супруги и кого возьмут крестными

Павлик рассказал о родах супруги / соцсети

Известный украинский артист и певец Виктор Павлик сегодня ночью стал отцом в четвертый раз.

Он рассказал, что лично на родах не присутствовал, но поддерживал молодую супругу в коридоре, пишет Обозреватель.

В целом роды прошли хорошо, но длились более 5 часов. В 2:40 ночи появился на свет их сын Михаил. Мальчик родился весом 3400 г, 53 см. Сейчас супруга Павлика Екатерина восстанавливается после родов.

Также артист рассказал, что крестными малыша станут лучшая подруга Екатерины Репяховой Виктория Стойка и его близкий друг Владимир Цап. Крестины пройдут в храме на честь Собора славных и всехвальных 12-ти апостолов.

Как известно, для 26-летней Екатерины это первый ребенок, у Виктора - два сына и дочь: Павел, который умер в 2020 году, Александр и Кристина.

Виктор Павлик и Катерина Репяхова поженились 29 мая 2020 года, хотя предложение он сделал девушке еще в 2016 году.