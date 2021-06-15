Виктор Павлик в четвертый раз стал отцом: первое фото малыша

Екатерина Репяхова родила сына / instagram.com/repyahovakate

Екатерина Репяхова и Виктор Павлик стали родителями. Молодая супруга известного украинского артиста родила сына. Это уже четвертый ребенок Павлика.

Радостной вестью новоиспеченный папа поделился на своей странице в Instagram. Мальчика, как и планировалось, назвали Михаилом.

"Сегодня, 15 июня 2021. В 2:40, Михасик Павлик. 53 см, 3400. Слава Господу Богу!" - сообщил молодой папа.

Как известно, для 26-летней Екатерины это первый ребенок, у Виктора - два сына и дочь: Павел, который умер в 2020 году, Александр и Кристина.

Виктор Павлик и Катерина Репяхова поженились 29 мая 2020 года, хотя предложение он сделал девушке еще в 2016 году.