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"Вечная память вам, Маэстро": как звезды и обычные украинцы отреагировали на смерть Григория Чапкиса

14 июня 2021, 11:06
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Теплые слова о легендарном хореографе сказали президент Владимир Зеленский, Наталья Могилевская, Юрий Горбунов, Леся Никитюк, Владимир Завадюк и другие.

Григорий Чапкис
Григорий Чапкис умер вечером 13 июня 2021 года/ Фото 1+1

13 июня 2021 года умер Григорий Чапкис - легендарный украинский хореограф, судья шоу Танцы со звездами. Он ушел из жизни в возрасте 91 года.

Смерть Чапкиса стала сильным потрясением как для обычных украинцев, так и для многих знаменитостей. В Сети звезды стали выражать соболезнования близким танцора. Отреагировал на смерть легенды и президент Украины Владимир Зеленский.

"Ушел из жизни Григорий Николаевич Чапкис. Великий танцовщик, человек, личность. С несокрушимым характером, с сильной энергетикой, с желанием жить и неповторимым "движением на паркете". Никогда не забуду его школу, его вклад в историю украинского танца", - написал глава государства в Telegram.

"Для меня Григорий Николаевич - навсегда! Как и его слова: "Нужно двигаться до последнего вздоха". Советую не забывать эту фразу всем нам. Навсегда в наших сердцах", - добавил Зеленский.

"Всегда на высоте... Я хочу, чтобы вас запомнили таким! Мой преподаватель в Академии искусств, мой строгий судья, мой друг и мой партнер по школе танцев! Какая же это утрата для всех нас. Вы были таким сильным, ясным, горящим", - написала Наталья Могилевская в Instagram.

"Вечная память вам, Маэстро! Трудно без вас теперь представить "Танцы со звездами". Большой пример для всех, как надо любить профессию, свое дело и жизнь", - отметил телеведущий Юрий Горбунов.

"Светлая память, Григорий Николаевич... Мы будем все скучать за вами. Плачу", - добавила Леся Никитюк.

"Такие как вы не умирают, они живут вечно. Если бы не вы, "Танці з зірками" никогда не были бы такими. И в тоже время, если бы не шоу, возможно не было бы этих двух лет. Вы часто говорили мне, что эта работа держит вас в тонусе и мотивирует жить. А жить вы умели лучше нас 30-летних", - написал в соцсети креативный директор шоу Танцы со звездами Владимир Завадюк.

Обычные украинцы также скорбят по Григорию Чапкису. Они пишут в соцсетях: "Светлая память", "Мое сердце разбито", "Он был примером и вдохновением для многих", "Для людей, способных вдохновлять миллионы, любой возраст - рано".

Как сообщал Главред, Чапкис длительное время болел. В декабря 2020 года артист попал в больницу с двусторонней пневмонией. Перед Новым годом его выписали из больницы, но через неделю артист снова оказался госпитализирован. Как оказалось, он недолечил воспаление легких.

О смерти Григория Чапкиса сообщил его сын - Грег Чапкис. Он отметил, что его отец скончался чисто по возрастным причинам. В последние дни рядом с Чапкисом-старшим была его младшая дочь Лилия и супруга Мила.

Танці з зірками новости шоу бизнеса Григорий Чапкис
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