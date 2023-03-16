"Вас здесь больше не будет": как Пугачеву и Галкина выживали из России

Аллу Пугачеву вынудили продать и съехать из замка в деревне Грязь в Подмосковье.

Аллу Пугачеву и Максима Галкина просто выжили из поместья / maxgalkinru

Певица Алла Пугачева и шоумен Максим Галкин одни из немногих российских звезд, которые осудили военное вторжение РФ в Украину. В итоге семейству пришлось уехать в Израиль, где они сейчас и находятся.

Алле Пугачевой пришлось распрощаться со своим имуществом в России, в том и числе и с огромным участком в Подмосковье. Их замок в деревне Грязь уже выставили на продажу, а российский пропагандист Михаил Шахназаров заявил, что Пугачеву и Галкин просто выжили из поместья.

"Показательно, что все начало продаваться, и это делают не просто так. Эти люди владеют информацией, общаются с "теми", с кем надо. И им там явно сказали: "Ребята, вас здесь больше не будет. А недвижимость — продавать", - заявил он.

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Как ранее писал Главред, российский артист Максим Галкин, который отказался поддерживать войну в Украине и политику диктатора Путина и был признан иностранным агентом, прокомментировал это решение властей страны-агрессора.

Алла Пугачева, известная певица и супруга комика, заступилась за него перед властями РФ, и потребовала также зачислить ее в ряды иноагентов. В Кремле отреагировали на эту просьбу неоднозначно.

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