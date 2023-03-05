Алла Пугачева показала очень подробное сэлфи - как выглядит лицо певицы вблизи

За жизнью российской певицы Аллы Пугачевой в социальных сетях следит более трех миллионов подписчиков. Тем не менее новым контентом артистка балует фанатов крайне редко.
Чаще всего Примадонна постит фотографии детей, друзей или важные заявления, а вот собственными снимками делится неохотно. Но каждый раз подобные кадры производят настоящий фурор.
Недавно на странице Пугачевой в Instagram появилось ее сэлфи - так артистка поздравила поклонников с первым воскресеньем весны. Ожидаемо, в комментариях тут же набежала целая армия обиженных поклонников "русского мира", чтобы раскритиковать певицу.
Главной претензией стала ретушь фотографии, дескать негоже такой солидной артистке баловаться фильтрами. Другие - вновь накинулись на Примадонну за ее отъезд из страны на болотах и критику войны в Украине.
Но большинство комментариев все же оказались положительными - с фотошопом или без, они отметили привлекательность Пугачевой, и характер, который не меркнет с годами, а лишь становится крепче.
Ранее поворошить семейный архив решила украинская ведущая, модель и общественная деятельница Катя Осадчая - она показала редкое фото своей матери Елены Александровны.
Также едва узнали на архивном фото поклонники Екатерину Бужинскую - певица показала, какой была в 18 лет, на заре своей карьеры артистки. За 25 лет она сильно изменилась.
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