"Пусть порадуются": Пугачева отреагировала на слухи о своей болезни

Известная российская певица Алла Пугачева открыла тайну насчет своей "болезни". Слухи о том, что Примадонна лечится в Израиле, уже распространяются в Сети, сообщают росСМИ.
Кто-то заметил, что Пугачева на концерте Лаймы Вайкуле якобы тяжело передвигалась и выглядела больной. Позже появилась информация о том, что певица поехала в Израиль "ради лечения, но жизнь за границей дается нелегко".
Примадонна лично прокомментировала эти слухи.
"Если кому-то в радость - думать, что мне плохо, пусть порадуются", - сказала Пугачева.
Таким образом она не подтвердила, но и не опровергла информацию о своей болезни.
А вот российский музыкальный критик Сергей Соседов считает, что у Пугачевой действительно есть проблемы со здоровьем.
"Ей связки сказали "до свидания" еще 20 лет назад. Она не следила никогда за голосом. У нее там все изношено. Какой образ жизни она вела, все знают — и пила, и курила", — сказал он.
Напомним, о болезни Пугачевой заговорил Бедрос Киркоров. Он заявил, что об этом заболевании сама Примадонна не хочет говорить, но она якобы лечится в Израиле.
"Я слышал, что Алла Пугачева уехала в Израиль на лечение. Но какая именно у нее болезнь, мне неизвестно. Возможно, эта информация засекречена. Она не хочет этого раскрывать. Это ее дело", - сказал Киркоров.
Ранее мы писали, что российская певица Кристина Орбакайте, которая молчит о войне в Украине, поделилась кадрами с отдыха. Дочь Аллы Пугачевой на своей страничке в Instagram опубликовала фото внучки Примадонны.
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