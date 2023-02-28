"У нее болезнь": Киркоров назвал "настоящую" причину переезда Пугачевой в Израиль

Некоторые родственники Пугачевой считают, что она уехала из России не из-за того, что Путин напал на Украину.

Киркоров заявил, что Пугачева поехала в Израиль ради лечения / instagram.com/alla_orfey/

Известная российская певица Алла Пугачева уехала в Израиль вместе со своим мужем Максимом Галкиным и детьми. Однако Бедрос Киркоров считает, что это все не из-за войны, а якобы из-за "тайной болезни" Примадонны. Об этом сообщают росСМИ.

"Я слышал, что Алла Пугачева уехала в Израиль на лечение. Но какая именно у нее болезнь, мне неизвестно. Возможно, эта информация засекречена. Она не хочет этого раскрывать. Это ее дело", - сказал Киркоров.

Некоторые родственники Пугачевой признались, что она уже давно хотела переехать в Израиль. Они также думают, что этот переезд якобы не связан с войной.

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"Давным-давно, много лет назад, Алла делилась, что она рано или поздно уедет в Израиль. И все об этом знали. Может, сейчас все так и совпало", - говорят родственники.

Кто-то даже подумал, что дело в её знаке зодиака.

"Я вот вам сейчас тоже скажу, что она уехала навсегда, а она возьмет завтра и приедет! Тут все просто: она захотела — приехала, захотела — уехала. И свои приезды Алла ни с кем не обсуждает. Она — Овен, такой знак зодиака, что палец в рот не клади. Я вам больше скажу, у нее все уже давно распланировано в жизни", — добавил источник.

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Также мы писали, что юморист Максим Галкин, который сразу выступил против войны в Украине, очаровал поклонников милым архивным фото с женой Аллой Пугачевой. Черно-белый снимок он опубликовал на своей странице в Instagram.

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