Катя Осадчая показала редкое фото красавицы-матери из семейного архива

Год назад Осадчая не смогла поздравить дорогого сердцу человека должным образом.

Катя Осадчая показала моложавую маму / instagram.com/kosadcha

Украинская ведущая, модель и общественная деятельница Катя Осадчая хоть уже и большая девочка, со своими родителями поддерживает трогательные близкие отношения, основанные на взаимной любви и уважении.

Мама для ведущей - образец для подражания, поэтому ее День рождения для Осадчей - праздник особенный. Недавно Елена Александровна праздновала очередное восемнадцатилетие, в честь чего Екатерина опубликовала на своей странице в Instagram редкий снимок из домашних архивов, который изображает именинницу в компании внука и дочери.

Ведущая вспомнила, каким был День рождения матери в прошлом году - полномасштабное вторжение рф в Украину только началось, и праздник был скорее горьким, чем радостным.

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"С Днем рождения, мама! В прошлом году мы загадывали, чтобы этот твой День рождения мы праздновали уже без войны, не так все быстро произошло, но сейчас мы уверенно смотрим вперед. Я каждый год пишу, что хочу иметь такую ​​же жажду жизни, красоту и молодость, как мама, этот год не исключение :) надеюсь, что этот ген у меня есть. Не знаю, буду ли я бабушкой трех внуков, но я точно хочу быть такой бабушкой. Будь счастливой и такой же красивой ❤️ Победы скорейшей, а все остальное мы сделаем вместе!" - написала Осадчая в поздравлении.

К ее словам присоединился и муж, шоумен Юрий Горбунов. Он охотно поздравил тещу с ее праздником: "Многая лета, Елена Александровна! Вы большой молодец! Так держать! С Днем рождения!"

Катя Осадчая с мамой Еленой Александровной и сыном / instagram.com/kosadcha

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