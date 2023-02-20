Осадчая и Горбунов показали подросшего сына

Телеведущие трогательно поздравили сына Ивана с днем рождениия.

Юрий Горубнов и Катя Осадчая с сыном. Фото Instagram

Украинские телеведущие Катя Осадчая и Юрий Горбунов, которые воспитывают двух общих сыновей, поделились трогательными фото, на которых показали своего старшего сына Ивана, которому исполнилось 6 лет.

"Ивасик! Наш мальчик! С днем рождения, наша гордость, наш взрослый Иван. Тебе уже целых 6 лет, которые ты так ждал. Мы все больше видим в тебе себя.

"С Днем рождения мой мальчик! Мой первенец! Мой сын! Мой Иван! Наш Ивасик! 6 лет тебе сегодня! Как будто вчера держал тебя на руках в первые минуты твоего рождения! Сказать, как я тебя люблю словами – невозможно. Ты наша с мамой гордость! Наша радость! Наше будущее!" - написал счастливый отец Юрий Горбунов.

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Сын Горбунова / Instagram

Горубнов и сын / Instagram

Он также добавил, что никогда бы не подумал, что его сыну придется узнать, что такое война. "Но в том, что мы победим – сомнения нет! И ты будешь жить, расти и любить, в лучшей в мире стране – Украине! С Днем рождения, мой мальчик! Пусть сбудутся все твои мечты", – говорится в сообщении Горбунова.

Напомним, украинские ведущие Катя Осадчая и Юрий Горбунов, составляют прекрасный тандем не только на сцене: они уже 8 лет состоят в отношениях и 6 - живут как супруги. Вместе они воспитывают двоих сыновей - Ивана и Даниила.

Звездная пара признается - это был служебный роман. И хоть нежные чувства сперва возникли у Юры, именно Катя стала инициатором отношений. Сейчас семью ведущих можно назвать образцовой - они гармонично дополняют друг друга и в кадре, и в жизни.

Сегодня они отмечают чугунную свадьбу - 6 лет брака. На своей странице в Instagram Осадчая оставила для горячо любимого супруга нежное послание с надеждой и верой в счастливое будущее.

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