Валерия Леонтьева выгоняют из РФ - что случилось

В РФ началась травля Валерия Леонтьева из-за его молчания о войне.

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Валерия Леонтьева хотят "запретить" в РФ / коллаж: Главред, фото: instagram.com/valera_leontiev/?hl=uk

Российский певец Валерий Леонтьев, который так и не высказал свою позицию на счет террористического вторжения РФ в Украину, большинство времени живет в США, но недавно приехал в страну-оккупанта, чтобы выступить на сцене за крупную сумму.

Как заявил любитель Путина Виталий Бородин росСМИ NEWS.ru, Леонтьеву нельзя давать зарабатывать в стране-оккупанте, поскольку у него "отсутствует гражданская позиция".

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"В трудные для России времена деятель культуры должен быть со своей страной. Я не призываю конкретно Леонтьева отправляться в окопы. Но поддержать родину словом можно и нужно! Где был этот артист после начала СВО и по недавнее время? В Штатах. Он сказал хоть слово в поддержку России? Нет. Следовательно, „тихушник". Надо проверить тех, кто приглашает таких артистов на свои праздники и платит им гигантские гонорары в России", — сказал Бородин.

Кто такой Валерий Леонтьев? Валерий Леонтьев — советский и российский певец, композитор и актр; народный артист РФ. Многократный обладатель музыкальных премий "Звуковая дорожка", "Овация" и "Золотой граммофон". После полномасштабного вторжения России в Украину, артист выехал со своей террористической родины.

Валерий Леонтьев - последние новости по теме

Отметим, ранее сообщалось, что Валерий Леонтьев оказался в числе тех, кто в феврале 2022 года, после начала полномасштабной войны в Украине, покинул страну-оккупанта. Он осел в Майами, США, где уже много лет живет и работает его жена, и где супруги имеют недвижимость.

А также Лайма Вайкуле в завуалированной форме раскрыла позицию своего коллеги, легендарного певца Валерия Леонтьева по поводу полномасштабной войны страны-агрессора России против Украины.

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