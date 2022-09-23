УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

В защиту Меган: разъяренный принц Гарри отказался от ужина с королем Чарльзом и Уильямом

23 сентября 2022, 18:13

Гарри сильно разозлился на запрет теперь уже короля Чарльза привести на прощание с Королевой неугодную невестку Меган.

Принц Гарри и Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл / instagram.com/sussexroyal

Источники утверждают, что разъяренный принц Гарри пренебрег ужином с королем Карлом III и его братом, принцем Уэльским в Балморале после ссоры с отцом, когда новый монарх запретил Меган Маркл присоединиться к скорбящей королевской семье в день смерти королевы.

По информации The Daily Mail, сообщается, что герцог Сассекский хотел, чтобы его жена присоединилась к нему, когда члены королевской семьи мчались в шотландское поместье, чтобы попрощаться со своей любимой матерью и бабушкой 8 сентября.

Однако, согласно сообщениям, новый король Великобритании позвонил своему младшему сыну и сказал ему, что присутствие бывшей актрисы "Форс-мажоров" "неуместно".

Утверждается, что в последовавшей ссоре, во время которой Гарри боролся за то, чтобы убедить отца позволить Меган поехать с ним, он пропустил рейс, на котором Уильям и их дяди Эндрю и Эдвард отправились в Шотландию, а вместе с ним и возможность попрощаться.

Гарри был настолько зол, что он отказался ужинать в тот вечер с Чарльзом, Уильямом и королевой-консортом Камиллой.

Вместо этого он поел с герцогом Йоркским, графом и графиней Уэссекскими, прежде чем уйти рано утром следующего дня.

Напомним, ранее герцог Сассекский, четвертый внук королевы Елизаветы II принц Гарри впервые выступил с официальным заявлением после смерти венценосной бабушки.

На сайте организованного им благотворительного фонда Archewell теперь осталась лишь одна страница, которая называется "В память о Ее Величестве Королеве Елизавете II (1926-2022 гг.)".

Там Гарри опубликовал свои размышления о смерти любимой бабушки, а также адресованное ей прощальное слово:

"Празднуя жизнь моей бабушки, Ее Величества Королевы, и оплакивая ее потерю, мы все вспоминаем о том, что она была путеводным компасом для многих в своей приверженности служению и долгу. Ею восхищались и уважали во всем мире. Ее непоколебимая грация и достоинство оставались истинными на протяжении всей ее жизни, а теперь и ее непреходящим наследием. Повторим слова, которые она произнесла после кончины своего мужа, принца Филиппа, слова, которые могут утешить всех нас сейчас: "Жизнь, без сомнений, состоит из последних расставаний, но также и первых встреч".

принц Гарри Меган Маркл Королева Британии
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

18:52

"Очень много женщин и детей": в Изюме закончили эксгумацию и подняли 436 тел из братской могилы

18:45

"Множество проблем": эксперт объяснил причину распада России из-за войны в Украине

18:36

В РФ мобилизовали пенсионера с диабетом и ишемией мозгаВидео

18:33

"Иди воевать": жена Пескова оскандалилась заявлением о мобилизации в России и устроила пожар в СетиВидео

18:14

Кадыров впервые пошел против Путина: Пономарев назвал последствия для диктатора

Реклама
18:13

В защиту Меган: разъяренный принц Гарри отказался от ужина с королем Чарльзом и Уильямом

17:45

Краска какого цвета больше всего портит волосы и как вернуть прядям живой вид

17:38

Рош ха-Шана 2022: дата, традиции и поздравления в еврейский новый год

17:29

"С нашим днем, любимая!": Николаев показал, как ему хорошо живется без Королевой

17:27

Не только Ани Лорак и Седокова: продюсер рассказал об артистах-запроданцах, работающих на врага

17:15

Его фото облетело весь мир: защитник Азовстали вернулся из плена РФ без кости в рукеВидео

16:53

"Котел" под Лиманом: ВСУ окружили два батальона РФ, журналист раскрыл деталиВидео

16:41

Молодость сохранится на дольше: как правильно ухаживать за кожей лица после 30 лет

16:38

Будут ли Украина платить субсидию беженцам, выехавшим за границу: в Кабмине приняли решениеВидео

16:32

"Я б пошел воевать": Петросян в шлеме танкиста поразил заявлением

16:05

Контрнаступление ВСУ: Зеленский назвал причину успеха украинской армииВидео

15:56

Слава Украине: на Николаевщине жители оккупированного города вышли на протест против оккупантовВидео

15:51

Приметы на 24 сентября: какие 5 вещей нельзя делать женщинам, чтобы привлечь достаток и деньгиВидео

15:48

"Как скрыть потерю Луганска?": Фейгин рассказал, как просчитался КремльВидео

15:43

Оккупанты уступают: на юге Украины идут ожесточенные боиВидео

Реклама
15:37

Стрельба и взрыв: над Одессой сбили иранский беспилотникВидео

15:25

"Его мы уже отправили": Эрдоган рассказал, где находится МедведчукВидео

15:03

10 дней не давали пить и похудел до 55 кг: мама освобожденного азовца "Ореста" рассказала о состоянии сына

15:00

Скандальный актер Панин с ухмылкой "благословил" оккупантов на смерть в УкраинеВидео

14:53

Почему яичницу нельзя жарить на подсолнечном масле: рецепт идеальных хрустящих жареных яицВидео

14:51

"Алковойска" Путина к прорыву готовы: в РФ насмешили пополнением мобилизованныхВидео

14:46

У Путина разразились угрозой быстро аннексировать Донбасс после "референдумов"Видео

14:44

Жена Макаревича на украинском предсказала победу Украине

14:43

ВСУ ликвидировали офицера РФ, расправы над которым требовал КадыровВидео

14:30

Уйдет через год, максимум - два: Эйдман назвал условие отстранения Путина от властиВидео

14:24

Снабжали оккупантов боеприпасами: в Мелитополе взорвали супругов-предателейВидео

14:20

ВСУ освободили от оккупантов Яцковку на ДонетчинеВидео

13:57

"Это не сотни тысяч": в Минобороны назвали потери ВСУ в войне с РоссиейВидео

13:56

Дождь из монет и купюр: 7 мужских имен, которые притягивают деньги

13:53

"У США тоже есть кнопки, запускающие ядерные ракеты": Дуда ответил на шантаж ПутинаВидео

13:47

Украина может получить израильскую систему против иранских беспилотниковВидео

13:25

Путин в тупике, он хочет открыто отправлять солдат-срочников в Украину - ЭйдманВидео

13:04

На Николаевщине у оккупантов выкупили броневик Тигр: Ким показал "трофей"Видео

12:47

"Территории Украины нуждаются в немедленном освобождении": Подоляк жестко высказался о псевдореферендумахВидео

12:29

"Останетесь без рук и ног": в РФ бунтуют против мобилизации и отправки на войнуВидео

Реклама
12:21

"Прославляю Украину по миру": "миссионерка" Ани Лорак озвучила свою позицию по войне

12:18

То тут 100 грамм, то там 100 грамм: что будет, если пить водку каждый деньВидео

12:02

Будут нежнее пуха: 4 действенных способа, как сделать махровые полотенца мягкими

12:02

Бойцы ВСУ забрали у войск России новый бронированный грузовик Торнадо-УВидео

11:56

"Лютая" зима с аномалией: синоптики удивили прогнозом до весны-2023Видео

11:35

Не хочет быть проигравшим: Эйдман объяснил, почему Путин решил провести "референдумы"Видео

11:18

Обстрел Москвы из ракет HIMARS вылечит россиянмнение

11:13

"Голосование" у мусорников: РФ устроила фарс с "референдумом" на захваченных территорияхВидео

11:06

Россия за месяц может мобилизовать 100 тысяч человек – полковник ВСУВидео

10:44

"Гребут даже 15-летних пацанов": как проходит "мобилизация" на оккупированной ЛуганщинеВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыНовости Харькова
Синоптик
Погода на неделюПогода на октябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погоды
Гороскоп
Гороскоп на неделюГороскоп на завтраГороскоп тароНоволуние в сентябреГороскоп на октябрь
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочери
Праздники
Выходные в сентябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять