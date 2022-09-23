В защиту Меган: разъяренный принц Гарри отказался от ужина с королем Чарльзом и Уильямом

Принц Гарри и Меган Маркл / instagram.com/sussexroyal

Источники утверждают, что разъяренный принц Гарри пренебрег ужином с королем Карлом III и его братом, принцем Уэльским в Балморале после ссоры с отцом, когда новый монарх запретил Меган Маркл присоединиться к скорбящей королевской семье в день смерти королевы.

По информации The Daily Mail, сообщается, что герцог Сассекский хотел, чтобы его жена присоединилась к нему, когда члены королевской семьи мчались в шотландское поместье, чтобы попрощаться со своей любимой матерью и бабушкой 8 сентября.

Однако, согласно сообщениям, новый король Великобритании позвонил своему младшему сыну и сказал ему, что присутствие бывшей актрисы "Форс-мажоров" "неуместно".

Утверждается, что в последовавшей ссоре, во время которой Гарри боролся за то, чтобы убедить отца позволить Меган поехать с ним, он пропустил рейс, на котором Уильям и их дяди Эндрю и Эдвард отправились в Шотландию, а вместе с ним и возможность попрощаться.

Гарри был настолько зол, что он отказался ужинать в тот вечер с Чарльзом, Уильямом и королевой-консортом Камиллой.

Вместо этого он поел с герцогом Йоркским, графом и графиней Уэссекскими, прежде чем уйти рано утром следующего дня.

Напомним, ранее герцог Сассекский, четвертый внук королевы Елизаветы II принц Гарри впервые выступил с официальным заявлением после смерти венценосной бабушки.

На сайте организованного им благотворительного фонда Archewell теперь осталась лишь одна страница, которая называется "В память о Ее Величестве Королеве Елизавете II (1926-2022 гг.)".

Там Гарри опубликовал свои размышления о смерти любимой бабушки, а также адресованное ей прощальное слово:

"Празднуя жизнь моей бабушки, Ее Величества Королевы, и оплакивая ее потерю, мы все вспоминаем о том, что она была путеводным компасом для многих в своей приверженности служению и долгу. Ею восхищались и уважали во всем мире. Ее непоколебимая грация и достоинство оставались истинными на протяжении всей ее жизни, а теперь и ее непреходящим наследием. Повторим слова, которые она произнесла после кончины своего мужа, принца Филиппа, слова, которые могут утешить всех нас сейчас: "Жизнь, без сомнений, состоит из последних расставаний, но также и первых встреч".