"В тебя невозможно не влюбиться": Дорофеева в белье верхом на лошади устроила пожар в сети - видео

Надя Дорофеева / 1+1

Украинская певица Надя Дорофеева выпустила клип на свою новую песню raznotsvetnaya. Ролик опубликован на YouTube-канале звезды.

Кроме долгожданной премьеры, публику поразил образ исполнительницы. Она предстала в белом кружевном боди с кардинально иной прической - белым каре и в эротических позах сидела верхом на белой лошади.

"Смелость нужна нам всем. Смелость любить и открыто говорить о своих чувствах: начиная с самого первого шага, самого первого признания, заканчивая смелостью любить кого-то открыто, несмотря на осуждение общества и другие запреты. Я убеждена, что у любви нет одного цвета. У каждого из нас – он свой, уникальный. raznotsvetnaya – любовь, которая, сталкиваясь с препятствиями, становится еще сильнее, ярче и разноцветнее", - говорится в подписи к музыкальной работе.

Читайте также"И не стыдно голышом?": Каменских порвала сеть фото в прозрачном бельеТакже Надя показала себя брюнеткой в длинной шубе, позируя в спорткаре.

Поклонники пришли в недоумение от образов звезды.

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"Как красиво", "В тебя невозможно не влюбляться. Дорофеева кайф", "Кайф", "Очень понравилось, только наши украинские звезды, умеют так сделать, чтобы все было на высшем уровне", "с премьерой", - написали фанаты Дорофеевой.

Напомним, Анна Тринчер показала поклонникам грудь без корсета. Звезда позировала в бассейне в Египте, где отдыхала со своим женихом Александром Волошиным.

Также ранее Ани Лорк предстала перед поклонниками в наряде с высоким разрезом и засветила прелести без нижнего белья. Поклонника даже назвали ее "дивой без трусиков".

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