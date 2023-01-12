В сети сообщили, что Нагиев пожертвовал почти 3 млн долларов на поддержку российских террористов. Актер отреагировал

Артист не стал мешкать с ответом и быстро отреагировал на слухи о том, что пожертвовал безумное количество денег на поддержку оккупантов.

Дмитрий Нагиев / uznayvse.ru

Российские медиа распространили новость о том, что российский актер Дмитрий Нагиев пожертвовал на нужны оккупантов, которые ведут жестокую войну в Украине, около 3 миллионов долларов.

Об этом ранее сообщил российский политолог Яков Кедми в своем Telegram-канале со ссылкой на режиссера театра кукол имени Сергея Образцова Бориса Константинова. Тот в частности написал, что Дмитрий Нагиев пожертвовал на нужды войны в России в Украине 200 млн руб. Однако в интервью пропагандистам RTVI, Константинов назвал эту информацию фейком. После этого Кедми удалил пост из канала.

Сам Нагиев эту информацию поспешил опровергнуть.

"Такой суммы у меня, к сожалению, нет",— сказал Дмитрий Нагиев в интервью "Москва—24". Директор актера Елена Шайкина заявила, что актер обычно не рассказывает о своих пожертвованиях.

"Он человек интеллигентный, не привык хвастать добрыми делами",— сказала директор Дмитрия Нагиева.

Напомним, ранее Дмитрий Нагиев, который ведет крайне скрытный образ жизни во всем, что касается его семьи. Близких он оберегает от любопытных глаз.

Однако летом он упомянул, что его единственный официально признанный сын, 33-летний Кирилл, и сам уже отец. В результате журналистского расследования росСМИ выяснилось, что у Нагиева уже несколько лет есть внучка, и сын с супругой ждут второго ребенка.

В начале декабря ведущий подтвердил, что теперь у него двое внуков. Подробности, или даже пол второго малыша он называть отказался - отшутился, что Кирилл проклянет его, если Нагиев-старший проговорится.

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