УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
  1. Главная
  3. Stars

В сети сообщили, что Нагиев пожертвовал почти 3 млн долларов на поддержку российских террористов. Актер отреагировал

12 января 2023, 20:03
Артист не стал мешкать с ответом и быстро отреагировал на слухи о том, что пожертвовал безумное количество денег на поддержку оккупантов.
Дмитрий Нагиев
Дмитрий Нагиев / uznayvse.ru

Российские медиа распространили новость о том, что российский актер Дмитрий Нагиев пожертвовал на нужны оккупантов, которые ведут жестокую войну в Украине, около 3 миллионов долларов.

Об этом ранее сообщил российский политолог Яков Кедми в своем Telegram-канале со ссылкой на режиссера театра кукол имени Сергея Образцова Бориса Константинова. Тот в частности написал, что Дмитрий Нагиев пожертвовал на нужды войны в России в Украине 200 млн руб. Однако в интервью пропагандистам RTVI, Константинов назвал эту информацию фейком. После этого Кедми удалил пост из канала.

Сам Нагиев эту информацию поспешил опровергнуть.

"Такой суммы у меня, к сожалению, нет",— сказал Дмитрий Нагиев в интервью "Москва—24". Директор актера Елена Шайкина заявила, что актер обычно не рассказывает о своих пожертвованиях.

"Он человек интеллигентный, не привык хвастать добрыми делами",— сказала директор Дмитрия Нагиева.

Напомним, ранее Дмитрий Нагиев, который ведет крайне скрытный образ жизни во всем, что касается его семьи. Близких он оберегает от любопытных глаз.

Однако летом он упомянул, что его единственный официально признанный сын, 33-летний Кирилл, и сам уже отец. В результате журналистского расследования росСМИ выяснилось, что у Нагиева уже несколько лет есть внучка, и сын с супругой ждут второго ребенка.

В начале декабря ведущий подтвердил, что теперь у него двое внуков. Подробности, или даже пол второго малыша он называть отказался - отшутился, что Кирилл проклянет его, если Нагиев-старший проговорится.

Вас также может заинтересовать:

Дмитрий Нагиев
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

20:30

Деньги так и плывут в руки: имена женщин, которые достигают ошеломительного успеха

20:16

"Большие атаки еще могут быть": Подоляк рассказал о коварном плане российских оккупантовВидео

20:03

В сети сообщили, что Нагиев пожертвовал почти 3 млн долларов на поддержку российских террористов. Актер отреагировалВидео

19:58

В ответ на слухи о беременности: Светлана Лобода показала плоский животик в спортивным наряде

19:29

5 признаков того, что кошка вас ненавидит

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

19:25

Александр Пономарев показал редкое фото взрослой приемной дочери

19:25

Ракетная война провалилась, "генерал Армагеддон" смог лишь сдать Херсонмнение

19:15

Гороскоп на завтра 13 января 2023: Овнам – фриланс и раздражение, Стрельцам – знаки внимания

19:12

Самый несчастливый день: 10 очень строгих запретов на пятницу 13, которые принесут бедуВидео

Реклама
19:03

В Украину идет "европейская зима": погода изменится кардинально

18:54

"Мечтала о свободной Украине": на Донетчине погибла 21-летняя военная, которая недавно вышла замужВидео

18:42

Удержат ли ВСУ Соледар: Жданов озвучил свой прогнозВидео

18:33

Почему 13 января нельзя трогать деньги, и зачем нужно купить орехи: приметы на Старый Новый годВидео

18:14

Кубраков рассказал о механизме компенсаций за уничтоженное жилье

18:11

В 2014 году людям на Майдане в чай подмешивали наркотики: безумный актер из "Универа" выдал бред на росТВВидео

18:03

В феврале Украина ждет крупного наступления РФ, нужно усилить ВСУ и дать им танки – президент ЛитвыВидео

17:52

Пригожин может "подсидеть" Путина и диктатор это понимает - бывший британский разведчикВидео

17:41

Битва за Соледар и снабжение западным оружием: Зеленский провел заседание СтавкиВидео

17:35

Зачем заливать в унитаз борную кислоту на ночь: утром вы его просто не узнаете

17:15

"Не тысяча и не две": у Зеленского рассказали о безумных потерях оккупантов под Бахмутом и СоледаромВидео

Реклама
17:11

Только наличными: в Пенсионном рассказали, как получить льготы на ЖКХ в 2023-мВидео

17:10

ВСУ готовятся ко вторжению: Украина усиливает оборону на границе с Беларусью - НаевВидео

17:02

Принц на белом коне или Ужас, летящий на крыльях ночи: ТОП-5 мужских имен, которые отпугивают женщин

16:44

Танки Leopard для Украины: у Шольца призвали Берлин не мешать поставкам от других странВидео

16:37

"Поселка уже не существует": оккупанты уничтожили Белогоровку, но ВСУ продвигаются вперед – ГайдайВидео

16:32

Как приготовить драники, чтобы все ахнули и попросили добавки: самые важные секретикиВидео

16:19

"Психически больные и фашисты": Гребенщиков вызверился на россиян-фанатов войныВидео

16:19

Пили, ели и ни о чем не подозревали: появилось фото оккупантов за пару часов до "бавовны" в МакеевкеВидео

15:54

Одно лицо с Лободой: запроданка Анна Асти уверенно становится копией Светланы

15:37

Сантехника можно не вызывать: 3 дешевых способа ликвидировать засор в унитазе

15:22

Почему нельзя сушить одежду на батарее: большинство людей об этом не догадываются

15:21

Увеличить численность армии до 1,5 млн и вести затяжную войну: в Генштабе ВСУ оценили планы РФВидео

15:15

В Соледаре "вагнеровцы" убили британского волонтера, путинский холуй Пригожин показал документыВидео

14:54

Разгорится война в центре Москвы: в РФ три с половиной армии будут сражаться за власть – ДаниловВидео

14:48

Украинские пограничники эффектно "минуснули" группу "вагнеровцев" в СоледареВидео

14:47

20-летний Роман Сасанчин обвенчался с женой через год после рождения первенцаВидео

14:42

Дитер - болен: солист Modern Talking снова сел в лужу по поводу войны в УкраинеВидео

14:37

Забил до смерти собственную мать: ВСУ ликвидировали "вагнеровца" с темным прошлым

14:26

Украина выйдет на границы 1991 года, на сценарий 2014-го РФ может не рассчитывать – ПодолякВидео

14:22

Путина снова заставили унизиться: он выпрашивает ракеты у Ирана – СМИВидео

Реклама
14:16

Сорок лет - страха нет: почему нельзя праздновать 40-летие и как отмечать без опасности для жизни

14:08

Зеленский и Залужный стали политиками 2022 года по версии украинцев

13:58

Британия может передать Украине 12 танков Challenger, и этого слишком мало - СМИ

13:40

"Ноги кривые, костюмы ерундовые": Полякова вспомнила, как ругалась с запроданкой ЛоракВидео

13:30

Крещенский сочельник 2023: когда празднуют, приметы, традиции и запреты

13:05

РФ планирует захватить Донбасс и "переключиться" на Запорожскую область – Генштаб ВСУВидео

12:53

ВСУ отвечают "огнем и пулей" на попытки РФ прорваться: Маляр рассказала о боях за Соледар

12:42

Какой будет минимальная пенсия в 2023-м и как правильно ее оформлятьВидео

12:31

Праздную, как хочу: украинцы закатили шикарную вечеринку в Куршевеле и "тусили" вместе с россиянамиВидео

12:04

Умерла легендарная супермодель 90-ых из "большой шестерки"Видео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Синоптик
Погода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буря
Мода и красота
Окрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюрЖенские стрижки
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения дочериС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять