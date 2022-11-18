Бывшая, но единственная: как выглядит жена Дмитрия Нагиева в 56 лет

Как выглядит единственная жена Дмитрия Нагиева в 56 лет / скриншот

Радиоведущая и писательница Алиса Шер стала единственной, кому удалось дойти с Дмитрием Нагиевым до ЗАГСа.

У них родился общий сын Кирилл. Молодой человек пошел по стопам отца, он успешно снимается в кино. Нагиев не любит афишировать свои отношения, а его теперь уже бывшая жена в свете мелькает редко.

Выглядит Алиса Шер на свой возраст, а ей уже 56 лет. При этом мама у Кирилла Нагиева очень активная, позитивная, всегда в движении. С Дмитрием она развелась в 2006 году.

Бывшая жена Нагиева / instagram.com/alisasher/

Сейчас Алиса Шер на ТВ не мелькает. Занимается тем, что ей по душе — она радиоведущая и писательница.

Бывшая жена Нагиева / instagram.com/alisasher/

Напомним, российский актер Дмитрий Нагиев, который опубликовал несколько постов в соцсетях, но ни в одном из них напрямую не осудил развязанную Путиным войну, сильно пострадал во время спектакля.

Прямо во время спектакля "Крысь" на сцене Калининградского областного театра рухнули декорации. Говорят, что к актеру сразу же вызвали скорую помощь, однако актер отказался и доиграл спектакль до конца.

Также мы писали, что российский актер Дмитрий Нагиев рассказал о проблемах со здоровьем, которые беспокоят его последние 20 лет.

По словам артиста, он постоянно принимает снотворное. Нагиев обращался к врачу, но результата это не принесло.

Вам может быть интересно: