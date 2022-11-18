Бывшая, но единственная: как выглядит жена Дмитрия Нагиева в 56 лет

Дмитрий Нагиев скрывает свою личную жизнь, но он был в браке, в котором родился его сын.
Радиоведущая и писательница Алиса Шер стала единственной, кому удалось дойти с Дмитрием Нагиевым до ЗАГСа.
У них родился общий сын Кирилл. Молодой человек пошел по стопам отца, он успешно снимается в кино. Нагиев не любит афишировать свои отношения, а его теперь уже бывшая жена в свете мелькает редко.
Выглядит Алиса Шер на свой возраст, а ей уже 56 лет. При этом мама у Кирилла Нагиева очень активная, позитивная, всегда в движении. С Дмитрием она развелась в 2006 году.
Сейчас Алиса Шер на ТВ не мелькает. Занимается тем, что ей по душе — она радиоведущая и писательница.
Напомним, российский актер Дмитрий Нагиев, который опубликовал несколько постов в соцсетях, но ни в одном из них напрямую не осудил развязанную Путиным войну, сильно пострадал во время спектакля.
Прямо во время спектакля "Крысь" на сцене Калининградского областного театра рухнули декорации. Говорят, что к актеру сразу же вызвали скорую помощь, однако актер отказался и доиграл спектакль до конца.
Также мы писали, что российский актер Дмитрий Нагиев рассказал о проблемах со здоровьем, которые беспокоят его последние 20 лет.
По словам артиста, он постоянно принимает снотворное. Нагиев обращался к врачу, но результата это не принесло.
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