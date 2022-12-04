55-летний Дмитрий Нагиев стал дедушкой

Дмитрий Нагиев стал дедушкой / instagram.com/nagiev.universal

Российский актер и ведущий Дмитрий Нагиев ведет крайне скрытный образ жизни во всем, что касается его семьи. Близких он оберегает от любопытных глаз.

Однако летом он упомянул, что его единственный официально признанный сын, 33-летний Кирилл, и сам уже отец. В результате журналистского расследования росСМИ выяснилось, что у Нагиева уже несколько лет есть внучка, и сын с супругой ждут второго ребенка.

В начале декабря ведущий подтвердил, что теперь у него двое внуков. Подробности, или даже пол второго малыша он называть отказался - отшутился, что Кирилл проклянет его, если Нагиев-старший проговорится.

Кроме Кирилла, который родился в официальном браке Нагиева с ведущей Алисой Шер, артисту приписывают еще двоих внебрачных детей - сына Марка, которого ему якобы родила его бывший администратор Наталья Коваленко, и дочь Миру, от бывшей коллеги Дмитрия Анны Спектор. Сам актер свою причастность к этим детям не комментирует.

Ранее стало известно, что Бен Аффлек и Дженнифер Лопес оказались на грани развода всего через 4 месяца после свадьбы - непримиримый конфликт в семье провоцирует новоиспеченных супругов.

Также была раскрыта настоящая причина, по которой от певицы-запроданки Наташи Королевой ушел первый муж, музыкант и композитор Игорь Николаев. Иронично, но со своим вторым мужем певунья наступила на те же грабли.

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