УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

В Сеть слили причины закрытия сериала Наследние Юпитера на Netflix

12 июня 2021, 17:48

Журналисты раскопали настоящие причины отмены сериала Наследие Юпитера на Netflix.

Наследие Юпитера
Наследие Юпитера / Netflix

Сериал Наследие Юпитера закрыли через месяц после премьеры на телесервисе Netflix.

Как сообщает The Hollywood Reporter, со ссылками на свои источники, сервис не стал напрямую говорить о сворачивании шоу, а обошелся формулировкой вроде "отказаться от услуг актеров и превратить сериал в антологию".

Аналитики предположили, что главной причиной стала низкая оценка критиков в 38 процентов на агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes.

Однако,шоу стало жертвой сразу большого количества проблем.

Бывший шоураннер Стивен С. ДеНайт изначально просил у Netflix бюджет не менее $12 млн за эпизод, однако сервис отказал ему и выделил лишь $9 млн.

Однако и после этого оказалось, что бюджет завышен, а работа идет не по графику.

ДеНайт вступил в конфликт с Netflix - из-за этого ему пришлось уйти "из-за творческих разногласий".

Было снято 8 эпизодов, и его заменили Сэнг Кю Кимом, которому затем пришлось переделать еще и первые три эпизода.

Следующая проблема - постпродакшн, который потянул также много затрат и времени. В качестве консультанта был приглашён Луи Летерье, создатель сериалов Netflix Темный кристалл и Люпин, но источник издания утверждает, что на тот момент уже все пропало.

Инсайдеры сообщают, что ДеНайт оказался прав - стоимость пересъемки превысила даже озвученную им сумму.

Кроме того, через день после отмены Наследия Юпитера в Сети появилась статистика по просмотрам, в которой сериал возглавил топ по просмотрам, всего за неделю после премьеры собрав 696 миллионов минут.

Этот результат выше, чем у Рассказа служанки (690 миллионов) и других оригинальных сериалов от Netflix, Hulu, Amazon Prime и Disney+.

Поэтому вселенную Марка Миллара оставили, но сменили актеров, режиссеров, сценаристов и всех остальных.

сериалы Netflix новости шоу бизнеса
Сейчас вы просматриваете новость «В Сеть слили причины закрытия сериала Наследние Юпитера на Netflix». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Комаровский рассказал, кто может заболеть опасной черной плесеньюКомаровский рассказал, кто может заболеть опасной черной плесенью Троица 2021: какого числа, какие традиции нужно соблюдать и как отдыхатьТроица 2021: какого числа, какие традиции нужно соблюдать и как отдыхать Что нельзя есть на завтрак, чтоб не пустить весь день псу под хвостЧто нельзя есть на завтрак, чтоб не пустить весь день псу под хвост Названы две привычки, которые молниеносно делают вас полнееНазваны две привычки, которые молниеносно делают вас полнее Врач рассказала, какую черешню опасно покупатьВрач рассказала, какую черешню опасно покупать

Последние новости

18:06

Украина резко обратилась к НАТО и объявила о смене планов по сотрудничеству с Альянсом

17:55

Михаил Боярский при одном условии пообещал съесть свою шляпу

17:48

В Сеть слили причины закрытия сериала Наследние Юпитера на Netflix

17:11

"Грозы, свежесть и возвращение тепла": погода в Киеве на три дня от синоптиков

16:59

Михаил Заливако признался, сколько раз у него мог быть секс на Холостяке

Реклама
16:54

"Я в китовой пасти": в США горбатый кит проглотил рыбака, но через 40 секунд его выплюнул Видео

16:36

"Херсон не за русский мир": в баре города оригинально анонсировали матч сборной РФ на Евро-2020 Видео

16:22

Гороскоп на завтра 13 июня 2021 всех знаков Зодиака: запрет на риск и угроза болезни Видео

16:22

Сбежит и поставит клеймо "вульгарная": маникюр, который бесит мужчин Фото Видео

15:59

"Скажені хрестини 1 і 2": Юрий Горбунов заинтриговал кадром со съемок нового фильма

15:36

Убраться и склонить голову: в МИД Украины назвали условия для примирения Киева и Москвы Видео

15:33

Столпотворение у ворот и люди со своими стульями: у киевского центра вакцинации "аншлаг" Видео

15:18

Жестокое избиение девочки в Харькове: Геращенко заявил, что "мразь" ответит по закону

15:16

Святослав Вакарук и Ляля Фонарева разводятся - что известно о биографии и жизни стилистки

14:49

"Бил ногами в голову и живот": на Ровенщине мужчина "отметелил" девочку из-за детских разборок

14:27

Святослав Вакарчук разводится с женой после более 20 лет брака

14:22

Стало известно, почему Меган Маркл второй раз отказалась рожать дома

14:17

Забила до смерти 4-летнего сына за отказ нянчить сестру: в Днепропетровской области наказали мать Видео

13:55

Елизавета II в роскошном платье разрезала торт для лидеров G7 церемониальной саблей Фото

13:53

Фронтальные ливни, грозы и град: синоптик предупредила, где в Украине будет непогода и похолодание Видео

Реклама
13:47

Клип Дорофеевой Почему за день ворвался в тренды Youtube Видео

13:26

Гороскоп на 12 июня 2021 всех знаков Зодиака: взлет в карьере, приключения и обманы Видео

13:00

Дубасил как боксерскую грушу: в Харькове парень жестоко избил девушку прямо на улице Видео

12:56

В Сети показали первый кадр новой Иронии судьбы с Эммой Робертс - About Fate

12:51

В поезде c Закарпатья после инцидента умер мужчина

12:41

В УЕФА решили проверять форму сборной Украины перед каждым матчем Евро-2020 Видео

12:19

США могут принудить Украину капитулировать: эксперт объяснил, есть ли у Киева шанс для маневра

11:21

Под Одессой горе-родители замучили своих детей: малышка умерла, а другой ребенок отстал в развитии

11:08

Жара и грозовые дожди: синоптик рассказал о погоде на выходных Видео

11:02

Судьба КНДР и расчеты картошкой: как новые санкции ЕС ударят по Беларуси мнение

10:56

В моду на лето 2021 вернулись головокружительные и эффектные солнцезащитные очки в стиле 70-х Видео

10:19

"Пробирки с кровью и тысячи шприцев": под Сумами нашли громадную свалку COVID-отходов Видео

10:10

В Буче школьница застрелила парня из пневмата: появилось видео с места трагедии

09:44

Почему встреча Зеленского и Байдена грозит превратиться в страшный сон для Украины мнение

09:20

Выпил, закусил и заснул: на Черкасчине хозяйка застукала вора на своей веранде Видео

08:33

"Псевдочуму хотела продать": в Киеве сотрудница лаборатории стащила штамм птичьего вируса Видео

08:19

Коронавирус в Украине 12 июня: выявлены почти 1,3 тыс. новых больных Видео

07:45

Украина вакцинируется: на выходных будут работать более 50 центров вакцинации Видео

07:34

Встреча Зеленского и Путина: Кулеба сообщил, что место рандеву президентов пока не обсуждается Видео

07:22

"Словесное несварение желудка": Путин прокомментировал слова Байдена о том, что он "убийца" Видео

Реклама
07:10

Путин намерен править Россией еще 12 лет: политик сделал заявление о планах Кремля по Беларуси Видео

06:02

Звезда Квартала похвалилась похудевшей фигурой в бикини

05:28

Новый удар России по Украине: эксперт объяснил, зачем Москве нужен Северный поток-2 Видео

05:02

Как правильно пишется: вглубь или в глубь

03:50

Эксперт объяснил, был ли смысл в "охоте на Басту" в Киеве

03:02

Ученые рассказали, какие жгучие специи помогут сжечь висцеральный жир Видео

02:16

Если Голос исчезнет, офису Зеленского придется создавать искусственно "Голос-2" - эксперт

01:37

Девушка солиста Maneskin в одном белье нежно засветила свой утренний образ

00:51

Зачем есть огурцы: когда они спасают и чем вредят Видео

00:05

Поехал сразу после школы на заработки: в Чехии нашли мертвым в реке 19-летнего украинца Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять