В Сеть слили причины закрытия сериала Наследние Юпитера на Netflix

Журналисты раскопали настоящие причины отмены сериала Наследие Юпитера на Netflix.
Сериал Наследие Юпитера закрыли через месяц после премьеры на телесервисе Netflix.
Как сообщает The Hollywood Reporter, со ссылками на свои источники, сервис не стал напрямую говорить о сворачивании шоу, а обошелся формулировкой вроде "отказаться от услуг актеров и превратить сериал в антологию".
Аналитики предположили, что главной причиной стала низкая оценка критиков в 38 процентов на агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes.
Однако,шоу стало жертвой сразу большого количества проблем.
Бывший шоураннер Стивен С. ДеНайт изначально просил у Netflix бюджет не менее $12 млн за эпизод, однако сервис отказал ему и выделил лишь $9 млн.
Однако и после этого оказалось, что бюджет завышен, а работа идет не по графику.
ДеНайт вступил в конфликт с Netflix - из-за этого ему пришлось уйти "из-за творческих разногласий".
Было снято 8 эпизодов, и его заменили Сэнг Кю Кимом, которому затем пришлось переделать еще и первые три эпизода.
Следующая проблема - постпродакшн, который потянул также много затрат и времени. В качестве консультанта был приглашён Луи Летерье, создатель сериалов Netflix Темный кристалл и Люпин, но источник издания утверждает, что на тот момент уже все пропало.
Инсайдеры сообщают, что ДеНайт оказался прав - стоимость пересъемки превысила даже озвученную им сумму.
Кроме того, через день после отмены Наследия Юпитера в Сети появилась статистика по просмотрам, в которой сериал возглавил топ по просмотрам, всего за неделю после премьеры собрав 696 миллионов минут.
Этот результат выше, чем у Рассказа служанки (690 миллионов) и других оригинальных сериалов от Netflix, Hulu, Amazon Prime и Disney+.
Поэтому вселенную Марка Миллара оставили, но сменили актеров, режиссеров, сценаристов и всех остальных.