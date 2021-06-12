В Сеть слили причины закрытия сериала Наследние Юпитера на Netflix

Наследие Юпитера / Netflix

Сериал Наследие Юпитера закрыли через месяц после премьеры на телесервисе Netflix.

Как сообщает The Hollywood Reporter, со ссылками на свои источники, сервис не стал напрямую говорить о сворачивании шоу, а обошелся формулировкой вроде "отказаться от услуг актеров и превратить сериал в антологию".

Аналитики предположили, что главной причиной стала низкая оценка критиков в 38 процентов на агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes.

Однако,шоу стало жертвой сразу большого количества проблем.

Бывший шоураннер Стивен С. ДеНайт изначально просил у Netflix бюджет не менее $12 млн за эпизод, однако сервис отказал ему и выделил лишь $9 млн.

Однако и после этого оказалось, что бюджет завышен, а работа идет не по графику.

ДеНайт вступил в конфликт с Netflix - из-за этого ему пришлось уйти "из-за творческих разногласий".

Было снято 8 эпизодов, и его заменили Сэнг Кю Кимом, которому затем пришлось переделать еще и первые три эпизода.

Следующая проблема - постпродакшн, который потянул также много затрат и времени. В качестве консультанта был приглашён Луи Летерье, создатель сериалов Netflix Темный кристалл и Люпин, но источник издания утверждает, что на тот момент уже все пропало.

Инсайдеры сообщают, что ДеНайт оказался прав - стоимость пересъемки превысила даже озвученную им сумму.

Кроме того, через день после отмены Наследия Юпитера в Сети появилась статистика по просмотрам, в которой сериал возглавил топ по просмотрам, всего за неделю после премьеры собрав 696 миллионов минут.

Этот результат выше, чем у Рассказа служанки (690 миллионов) и других оригинальных сериалов от Netflix, Hulu, Amazon Prime и Disney+.

Поэтому вселенную Марка Миллара оставили, но сменили актеров, режиссеров, сценаристов и всех остальных.