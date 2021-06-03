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Netflix закрыл тяжелобюджетный сериал Наследие Юпитера сразу после премьеры

3 июня 2021, 16:51

Телесервис Netflix отказался от продолжения сериала Наследие Юпитера, в который вложил 200 миллионов долларов.

Наследие Юпитера
Наследие Юпитера закрыли / Netflix

Сериал Наследие Юпитера Марка Миллара превращают в сериал Supercrooks - экранизацию о суперзлодеях из той же киновлеленной.

Как сообщает Deadline, телесервис успокаивает зрителей, что это не отмена сериала, а просто "расширенная вселенная" и антология.

"Мы уверены, что вернемся к нему позже", - сказал Миллар о Наследии Юпитера, которое по слухам получило рейтинг, недостаточный ожидаемому.

У Netflix уже есть аниме-сериал Supercrooks, экранизация комикса о восьми суперзлодеях, написанного Милларом и нарисованного Лейнилом Фрэнсисом Ю, который выйдет в конце 2021 года. В этом месяце его планироуют презентовать на Международном фестивале анимационных фильмов в Анси.

Хотя в комиксах есть персонажи, которые переходят между Supercrooks и Наследием Юпитера, адаптация Supercrooks находится на ранних стадиях, поэтому неясно, переместятся ли в него персонажи из 1 сезона Юпитера.Читайте такжеТейлор Свифт сыграет в кино с Кристианом Бейлом

По данным инсайдеров, первый сезон из восьми эпизодов обошёлся Netflix в 200 миллионов долларов — примерно по 25 миллионов на эпизод, что сопоставимо с сериалами Marvel Studios или их полнометражными картинами.

"Кроме того, согласно источникам, Наследие Юпитера стоило около 200 миллионов долларов, включая пересъемки и все необходимое, так что это значительная потеря", - пишет журналист The Hollywood Reporter.

Как известно - Наследие Юпитера - экранизация комиксов Марка Миллера, вышла в виде сериала 7 мая 2021 года.

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