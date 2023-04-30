В России неожиданно скончался известный ведущий и модельер

Сегодня, 30 апреля, в стране-агрессоре России умер модельер и ведущий Вячеслав Зайцев.
Российского модельера госпитализировали с кровотечением в желудке, позже его направили в реанимацию.
"Днем его доставили в щелковскую больницу с кровотечением в желудке. В этом же районе находится его дача. После КТ Зайцева отправили в реанимацию. Позже, в районе 18:00, он скончался", - пишут росСМИ.
Сообщается, что Зайцев на протяжении длительного времени страдал от болезни Паркинсона.
Несмотря на недуг, он работал, правда, передвигаться самостоятельно не мог.
Зайцев был в стране-агрессоре первым ведущим программы Модный приговор.
После начала масштабного вторжения войск РФ в Украину, 24 февраля 2023 года, программу Модный приговор закрыли.
Как ранее сообщал Главред, в стране-агрессоре России скончался популярный телеведущий, актер театра и кино Сергей Колесников. Актеру было 68 лет.
В 35 лет скончалась известная оперная певица Анна Бондаревская. Как сообщили в Большом театре России, причина смерти артистки не раскрывается. Примечательно, что она умерла в день своего юбилея.
Главред также сообщал, что турецкий актер Чагдаш Чанкая ("Основание: Осман") погиб в результате землетрясения, от которого содрогнулась Турция и Сирия 6 февраля - тело его и супруги нашли под завалами.
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