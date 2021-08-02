"В процессе": Mamarika в роддоме - врачи готовят певицу к родам

Украинскую певицу ночью на 2 августа положили в роддом и начали готовится к родам.
Украинская певица Mamarika сообщила, что вечером 1 августа легла в роддом- после осмотра врач не отпустил ее домой, а назначил дополнительные осмотры и предложил готовиться к родам
Mamarika написала о своих "приключениях" в сториз в Instagram, объяснив, что возлюбленный сращу поехал за вещами.
"Нас оставили дома, домой не отпустили", - сказала она. Рожать она будет в Адонисе.
По словам девушки, ее в самом роддоме обеспечили всем необходимым, можно было захватить только пару детских нарядом и себе ночную рубашку.
Последнее ее сториз - после ЭКГ. Она уже переодета в халат, готова к родома.
"В процессе", - подписала она сториз".
Автор: Александр Галаджий