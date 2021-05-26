MamaRika и Сергей Середа станут родителями в первый раз

MamaRika беременна / УНИАН

Певица MamaRika и ее муж Сергей Середа ждут нового члена в семье. После того, как они последние месяцы активно переезжали и искали новое жилье, стало известно, что они также работали над пополнением своей семьи.

Об этом будущие родители рассказали у себя в Instagram.

"Настало время раскрыть наш маленький секрет", - пишет Сергей.

"Совсем скоро нас будет трое, и Мамка официально станет мамой", - призналась певица.

Кроме того, MamaRika и Сергей Середа украсили обложку журнала "Отдохни", который выйдет в продажу 28 мая, и рассказали все подробности беременности.

MamaRika скоро станет мамой / Антон Мухин, Владлен Лысенко

"Когда мы увидели заветные две полоски, то оба плакали и понимали, что с этого момента наша жизнь никогда не будет прежней и это самое лучшее, что могло с нами случиться! Описать словами эти эмоции невозможно – это пик счастья нашей семьи и огромная благодарность Богу за то, что услышал наши молитвы", – делится MamaRika.

MamaRika и Сергей Середа станут родителями / Антон Мухин, Владлен Лысенко

"Могу без преувеличения сказать, что в этот момент я почувствовал себя самым счастливым человеком на земле! Как сейчас помню: я находился в зале и туда зашла Настя, она не успела и слова произнести, а я, взглянув на нее, сразу понял, что скоро стану отцом!", - откровенничает Сергей Середа.

Напомним, что Юлия Кочеткова сообщила о том, что вышла замуж 17 марта 2020 года - перед введением карантина в Украине и мире, и объявлением пандемии коронавируса.

Они поженились с Сергеем Середой в Таиланде после годов отношений.

Ранее телеведущий Сергей Притула сообщил о пополнении в семье.

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