Известный украинский телеведущий шокировал радостной новостью

В семье популярного телеведущего Сергея Притулы пополнение.
Известный украинский телеведущий Сергей Притула теперь получил статус многодетного отца. У телеведущего и его супруги Екатерины родилась еще одна дочь.
Новостью о пополнении в семье счастливый папа поделился в Facebook.
Кроме того, телеведущий не только сообщил о радостном событии но еще и рассекретил имя малышки. Девочку назвали Стефанией.
"Замечательный день, чтобы появиться на свет, Стефания! Братик и сестричка очень ждали тебя!!! А мы с мамой благодарим Бога за тебя! Добро пожаловать в семью и в океан любви!!!" – написал Притула.
Также он показал кадр с семейной фотосессии, на которой его жена позировала беременной.
Отметим, у телеведущего есть сын Дмитрий от первого брака, а также дочь Соломия, которая родилась во втором браке.
Как ранее сообщал Главред:
- Известная украинская телеведущая Василиса Фролова впервые стала матерью и родила сына.
- У известного журналиста/медиаменеджера Дмитрия Гордона и его супруги, телеведущей и главного редактора сайта Гордон Алеси Бацман родилась дочь.
- Для 51-летнего Гордона дочь стала седьмым ребенком. С 35-летней Бацман они воспитывают теперь уже трех детей ‒ новорожденную Лиану, Алису и Санту.
Автор: Мария Тупик