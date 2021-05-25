Известный украинский телеведущий шокировал радостной новостью

Сергей Притула удивил новостью / Новый канал пресс-служба

Известный украинский телеведущий Сергей Притула теперь получил статус многодетного отца. У телеведущего и его супруги Екатерины родилась еще одна дочь.

Новостью о пополнении в семье счастливый папа поделился в Facebook.

Кроме того, телеведущий не только сообщил о радостном событии но еще и рассекретил имя малышки. Девочку назвали Стефанией.

"Замечательный день, чтобы появиться на свет, Стефания! Братик и сестричка очень ждали тебя!!! А мы с мамой благодарим Бога за тебя! Добро пожаловать в семью и в океан любви!!!" – написал Притула.

Также он показал кадр с семейной фотосессии, на которой его жена позировала беременной.

Отметим, у телеведущего есть сын Дмитрий от первого брака, а также дочь Соломия, которая родилась во втором браке.

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