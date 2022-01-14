В Париже скончался оскароносный режиссер

Жан-Жак Бенекс родился в 1946 году в Париже. В киноиндустрии он начал работать в 1960-х годах.
В Париже вчера, 13 января, умер после продолжительной болезни французский режиссер Жан-Жак Бенекс. Ему было 75 лет, пишет Reuters.
По данным французских СМИ, Бенекс скончался от лейкемии.
Жан-Жак Бенекс родился в 1946 году в Париже. В киноиндустрии он начал работать в 1960-х годах. В 1978 году он представил свой первый фильм - короткометражку Собака месье Мишеля.
Первый полнометражный фильм Дива Бенекс снял в 1981 году. Мелодрама получила премию Сезар в номинации Лучший дебют.
В 1983 году на Каннском кинофестивале он получил награду Золотая пальмовая ветвь за картину Луна в сточной канаве. В 1987 году его лента 37,2 по утрам получила премию Оскар в номинации Лучший фильм на иностранном языке.
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В его картинах снимались Жерар Депардье, Беатрис Далль, Ив Монтан, Ришар Боринже. Бенекс также снимал рекламные ролики для Fuji, Esso, Renault и Apple.
Ранее из жизни ушел актер Сидни Пуатье - первый чернокожий мужчина получивший Оскар за лучшую мужскую роль.
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