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Ушла легенда: не стало первого темнокожего актера, получившего Оскар за лучшую мужскую роль

7 января 2022, 19:53
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Он месяц не дожил до своего 95-летия.

Умер актер Сидни Пуатье / REUTERS

Обладатель "Оскара" американский актер Сидни Пуатье умер в возрасте 94 лет. 20 февраля ему должно было исполниться 95.

Трагическую новость сообщил таблоид TMZ, который получил подтверждение от Офиса министра иностранных дел Багамских Островов.

Пуатье был первым темнокожим актером, который получил "Оскар" за лучшую мужскую роль, и являлся старейшим обладателем премии в этой номинации.

У актера остались шестеро детей, восемь внуков и трое правнуков.

Читайте такжеУмерла испанская актриса - звезда сериала Просто МарияРанее сообщалось о смерти актера Михаила Бычкова. Он скончался в новогоднюю ночь в Москве, в своем Доме на Дмитровском шоссе.

Тело обнаружила супруга артиста Ольга Николаевна. Согласно заключению медиков 71-летний актер скончался по естественным причинам во сне.

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Автор: Сергей Кущ
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Оскар Американский актер новости шоу бизнеса
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