Умер "отец" Пиратов Карибского моря

Сценарист не дожил меньше месяца до своего 80-летия.
3 января 2022 года, из жизни ушел Джей Уолперт - американский сценарист и продюсер.
Об этом сообщила семья сценариста американскому изданию The Hollywood Reporter.
Уолперт скончался после продолжительной борьбы с болезнью Альцгеймера в Лос-Анджелесе в кругу близких.
У продюсера осталась вдова Рослин Уолперт, двое дочерей, двое пасынков и четверо внуков.
Наиболее известен, как сценарист и создатель персонажей для культового приключенческого фильма Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины. Идея создания ленты пришла к нему во время посещения одноименного аттракциона в парке развлечений.
Также принимал участие в создании персонажей для последующих четырех частей пиратской саги, был сценаристом фильма Граф Монте-Кристо (2003).
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