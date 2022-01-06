Умер "отец" Пиратов Карибского моря

Джей Уолперт (29 января 1942 - 3 января 2022) / facebook.com/jay.wolpert

3 января 2022 года, из жизни ушел Джей Уолперт - американский сценарист и продюсер.

Об этом сообщила семья сценариста американскому изданию The Hollywood Reporter.

Уолперт скончался после продолжительной борьбы с болезнью Альцгеймера в Лос-Анджелесе в кругу близких.

У продюсера осталась вдова Рослин Уолперт, двое дочерей, двое пасынков и четверо внуков.

Наиболее известен, как сценарист и создатель персонажей для культового приключенческого фильма Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины. Идея создания ленты пришла к нему во время посещения одноименного аттракциона в парке развлечений.

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Также принимал участие в создании персонажей для последующих четырех частей пиратской саги, был сценаристом фильма Граф Монте-Кристо (2003).

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