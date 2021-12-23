Умер звезда сериала Улицы разбитых фонарей

Вадим Лобанов / скриншот с видео

В Санкт-Петербурге в возрасте 81 год скончался Вадим Лобанов. Причиной смерти известного актера стала продолжительная болезнь, от которой он страдал в последние годы жизни.

До самой смерти Лобанов заведовал кафедрой театрального искусства университета Санкт-Петербурга.

Как пишут российские СМИ, в декабре состояние актера резко ухудшилось.

Сообщается, что у него обнаружили рак.

Биография Лобанова

Вадим Лобанов родился в Воронеже 16 ноября 1940 года. В 20 лет он начал выступать в Русском драматическом театре Эстонской ССР. Потом он переехал жить в Москву, где поступил в Высшее театральное училище имени Щепкина.

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Первой его кинократиной стала Переступить черту (1985). При этом данный фильм принес ему известность. Он также снимался в таких фильмах как Господин оформитель (1988), Сталинград (1989), Бедный, бедный Павел (2003) и многих других.

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Лобанова также можно увидеть в таких сериалах как Мастер и Маргарита, Улица разбитых фонарей, Мажор 3, Гоголь, Последний министр.

Лобанов снялся в около 70 фильмах и сыграл примерно 140 ролей в театре. Также Вадим Лобанов озвучил многие документальные, научно-популярные и художественные фильмы.

Ранее сообщали, что от рака скончался актер сериала Бригада.

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