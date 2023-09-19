"В клубе на хуторе ‒ и то лучше поют": Седокова в Москве опозорилась фальшивым пением

Популярная певица родом из Киева Анна Седокова, которая регулярно выступает в стране-агрессоре РФ, мощно опозорилась на концерте в Москве.

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Анна Седокова опозорилась на концерте / коллаж Главред, фото УНИАН и скриншот

Поп-певица (и некогда солистка популярного герлз-бенда "ВиаГра") Анна Седокова, которая продолжает работать в стране-агрессоре РФ, в очередной раз опозорилась на концерте. В Сети завирусились видео с выступления Седоковой в Москве.

Она никогда не стеснялась использовать плюсовую фонограмму на концертах, но вот именно на этом решила вдруг спеть вживую. И не справилась. Особенно смешно смотрелся и ее наряд ‒ серебристый блестящий комбинезон с полупрозрачными вставками (как в дешевых фантастических фильмах).

Седокова исполнила, в частности, свои хиты "Шантарам" и "Сердце в бинтах". Она всячески выла и старалась вытягивать высокие ноты, но не преуспела.

"Ни голоса, ни слуха", "Это что за хрень ‒ верните хотя бы Пугачеву", "Голос вообще отсутствует", "Какой ужас. В клубе на хуторе ‒ и то лучше поют", ‒ написали гневные комментарии пользователи Сети.

Напомним, украинская певица Анна Седокова живет в США, но при этом не оставляет попыток наведаться в Россию. Она приезжала в Москву, где посетила премьеру кинофильма. И была одета в кожаный комбинезон - видимо, чтобы порадовать своих немногочисленных фанатов.

Позднее Седокова ранее сломала ногу во время концерта. Она появилась на дорожке одного из российских мероприятий, где не могла идти, потому что хромала. После одного из своих выступлений, она снова пожаловалась на ногу, которая по словам певицы, сильно болела.

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