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"Опухоль и синяки": Седокова поделилась результатами МРТ

Алена Кюпели
29 июля 2023, 21:59 обновлено 29 июля, 22:05
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Предательница Украины Седокова рассказала о своем диагнозе.
Седокова рассказала свой диагноз
Седокова рассказала свой диагноз / Коллаж Главред. Фото Instagram/annasedokova

Украинская певица Анна Седокова, которая в войне России против Украины выбрала террориста-РФ, сломала ногу во время концерта.

Ранее она появилась на дорожке одного из российских мероприятий, где не могла идти, потому что хромала. После одного из своих выступлений, она снова пожаловалась на ногу, которая по словам певицы, сильно болела.

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Седокова пожаловалась на свою ногу
Седокова пожаловалась на свою ногу / Скриншот сториз Instagram/annasedokova

"У меня безумно болит и не проходит нога. Опухоль и синяки не проходят. Ходить больно", - написала она на своей странице в Instagram.

МРТ Седоковой
МРТ Седоковой / Скриншот сториз Instagram/annasedokova

Позже Седокова сходила на МРТ и поделилась результатами обследования. "Была у доктора. Он сказал, что срочно нужно костыли и сапог. У меня копрессионный перелом в двух местах. Костыли на 3 недели", - пожаловалась предательница.

Седокова и ее диагнозы
Седокова и ее диагнозы / Скриншот сториз Instagram/annasedokova

Напомним, ранее на своей странице в Instagram муж Седоковой Янис запостил черное сториз, которое гласило: "Наверное, это была пара худших часов в моей жизни. Больше нечего сказать. Ты потом все узнаешь. Но может и не узнаешь никогда. Надеюсь, никогда".

До этого Седокова в очередной раз озаботилась своими интимными частями тела. Певица, которую волнуют исключительно постельные проблемы с ее мужем и свой вес, а не зверства в Украине, выложила фото своей пятой точки и подписала ее: "Для тех кто переживал. Мячи на месте".

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