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"Делай, что хочешь": Седокова с мужем публично выясняют отношения

Алена Кюпели
1 июня 2023, 23:56 обновлено 2 июня, 00:07
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Певица Анна Седокова - звезда, скорее, скандалов, чем сцены. Эта ссора - очередной прув этому.
Анна Седокова
Анна Седокова -королева драмы/ instagram.com/annasedokova

Похоже, что очередной брак посредственной певицы Анны Седоковой, снова дал трещину.

По крайней мере такое ощущение появляется у всех, кто подписан на звезду, которая молчит о нападении России на Украину, а также на ее мужа-спортсмена Яниса Тимма.

В частности, на своей странице в Instagram Янис запостил черное сториз, которое гласило: "Наверное, это была пара худших часов в моей жизни. Больше нечего сказать. Ты потом все узнаешь. Но может и не узнаешь никогда. Надеюсь, никогда".

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Седокова тут же перепостила сопливое сториз Яниса и лаконично добавила: "Аналогично".

Седокова ссорится со своим мужем
Седокова ссорится со своим мужем / Instagram/janis.timma

Обиженный мужчина снова сделал репост, где обиделся окончательно. "Аналогично? Ты все сделала публичным. Это не тоже самое. Делай, что хочешь", - добавил он.

Янис сильно обиделся на Седокову
Янис сильно обиделся на Седокову / Instagram/Janis.timma

Что ж, видимо мы все скоро узнаем, что же такого натворила Седокова и будет ли она в скором будущем признаваться в любви очередным "штанам".

Напомним, ранее бывшая подруга Анны Седоковой и экс-солистка "ВИА Гры" Татьяна Найник рассказала о неизлечимой болезни певицы украинского происхождения, которая молчит о войне и жестоком нападении России на Украину.

До этого Седокова в очередной раз озаботилась своими интимными частями тела. Певица, которую волнуют исключительно постельные проблемы с ее мужем и свой вес, а не зверства в Украине, выложила фото своей пятой точки и подписала ее: "Для тех кто переживал. Мячи на месте".

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Анна Седокова
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