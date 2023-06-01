"Делай, что хочешь": Седокова с мужем публично выясняют отношения

Похоже, что очередной брак посредственной певицы Анны Седоковой, снова дал трещину.
По крайней мере такое ощущение появляется у всех, кто подписан на звезду, которая молчит о нападении России на Украину, а также на ее мужа-спортсмена Яниса Тимма.
В частности, на своей странице в Instagram Янис запостил черное сториз, которое гласило: "Наверное, это была пара худших часов в моей жизни. Больше нечего сказать. Ты потом все узнаешь. Но может и не узнаешь никогда. Надеюсь, никогда".
Седокова тут же перепостила сопливое сториз Яниса и лаконично добавила: "Аналогично".
Обиженный мужчина снова сделал репост, где обиделся окончательно. "Аналогично? Ты все сделала публичным. Это не тоже самое. Делай, что хочешь", - добавил он.
Что ж, видимо мы все скоро узнаем, что же такого натворила Седокова и будет ли она в скором будущем признаваться в любви очередным "штанам".
Напомним, ранее бывшая подруга Анны Седоковой и экс-солистка "ВИА Гры" Татьяна Найник рассказала о неизлечимой болезни певицы украинского происхождения, которая молчит о войне и жестоком нападении России на Украину.
До этого Седокова в очередной раз озаботилась своими интимными частями тела. Певица, которую волнуют исключительно постельные проблемы с ее мужем и свой вес, а не зверства в Украине, выложила фото своей пятой точки и подписала ее: "Для тех кто переживал. Мячи на месте".
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