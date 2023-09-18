Экс-ВиаГра Анна Седокова пожаловалась на жизнь в Москве без удобств

Муж певицы устал терпеть ее проблемы с алкоголем, голые фото, скандалы и бесконечные похудения, и теперь Седокова осталась лишь с сыном.

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Анна Седокова переехала от Яниса Тиммы в Москву / коллаж: Главред, фото: t.me/secretanna

Певица украинского происхождения и бывшая участница группы ВИА Гра Анна Седокова несколько лет назад перебралась из рф в США вслед за своим мужем, баскетболистом Янисом Тиммой. От недвижимости в стране-оккупанте она избавилась, а во время визитов туда останавливалась в гостинницах.

Теперь судьба человека без дома догнала артистку, которая молчит про войну в Украине. На родине ее никто не ждет, а из США ей пришлось спешно бежать вместе с младшим сыном Гектором.

На своей странице в Instagram Седокова пожаловалась, что вернулась в москву, где ей придется начинать жизнь с нуля. "Это мы. У нас пока нет квартиры, машины, няни и школы. Но зато есть мы. А значит все найдем. Впереди очень интересная жизнь и новые повороты".

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В Сети уже стали появляться слухи о том, что Тимма выгнал супругу из дома, и на этот раз скандальная парочка все же разошлась. Вероятно "отличные мозги", которыми так хвалится Седокова, не помогли ей сберечь уже третий брак, и раз за разом заставляют ее начинать жизнь сначала.

Анна Седокова переехала от Яниса Тиммы в Москву / instagram.com/annasedokova

Ранее певшая в уничтоженном Мариуполе "Катюшу" китайская певица-путинистка назвала украинцев "нацистами" - Ван-Фан опозорилась громким заявлением на пропагандистской пресс-конференции.

Также стало известно, что бывшая одесситка Регина Тодоренко, которая во время войны осталась в РФ, стала ведущей тревел-шоу, в котором она будет воспевать страну-оккупанта.

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