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В Киеве на "Золотых воротах" открывается персональная выставка живописи Нелли Дробот

13 сентября 2021, 15:50

Одесская художница ворвалась в культурную жизнь Киева с выставкой своих работ в диджитал арте и эротике.

Нелли Дробот
Нелли Дробот / Пресс-служба

С 2 по 10 октября в арт-кафе "Золотые ворота" состоится персональная выставка живописи молодой художницы из Одессы Нелли Дробот под названием "ЗАМОК". В самом центре Киева, в старом городе современное и уютное арт-пространство дает возможность остановится на минутку, отдохнуть и познакомится с новыми работами украинских художников.

Нелли Дробот можно назвать уже состоявшимся мастером, со своим особым взглядом на мир и собственной манерой передавать его в картинах. И, главное в них – это яркие, сочные и смелые. Настоящая феерия цвета, с помощью которой художница разговаривает со своей аудиторией, передает не только свое настроение, а и характер, страхи и мечты людей.Читайте такжеВ Минздраве назвали условие работы бизнеса при жестком локдауне

Особенностью картин Нелли Дробот является также свой неповторимый стиль и индивидуальный почерк, который сочетает с одной стороны оригинальность, а с другой стороны – элементы легко узнаваемых художественных стилей и приемов.

Название выставки "ЗАМОК", которое она придумала, — это анаграмма слова "МАЗОК". Ее картины требуют длительной кропотливой работы, нанесения краски на холсты крупными мазками.

Нелли Дробот выставка
Нелли Дробот выставка / пресс-служба

"И замок, и мазок - очень сакрально, интимно для меня. Ведь творчество - это моя крепость, в которой я становлюсь сильнее, я планирую, рассчитываю, творю. Для кого-то замок - это заключение своих желаний, мечтаний, а для меня наоборот - освобождение от быта, тревог. Мой замок - это мое творчество, и я с ним сильна", — отмечает Нелли Дробот.

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Также мастер успешно работает в совсем новом направлении – диджитал-арт, то есть цифровое искусство. Это течение в искусстве, которое основано на использовании компьютерных технологий. При помощи цифровых программ художница создает уникальные, мегаточные и тонкие работы. И основная тематика в них тоже смелая – это эротика.

Изображение оголенного, чувственного тела на полотнах автора передает настоящую красоту женщины. И не с точки зрения сегодняшних идеалов и канонов, а настоящего тела - не идеального, но от этого еще более волнующего и возбуждающего.

Нелли Дробот выставка
Нелли Дробот выставка / пресс-служба

На выставке Нелли Дробот будут представлены работы в разных техниках, в которых удивительным образом сплетаются эротика, символизм, природа и мифология.

Фантасмагорическая тематика сквозной нитью проходит через все работы художницы. Необычная форма, яркие цвета и авторская техника выделяют ее среди других художников и найдут отклик в самых глубоких и чувственных уголках души любителей живописи.

Открытие выставки 2 октября в арт-кафе "Золотые Ворота", 15:00.

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