"Уже никогда не станцует": на фронте погиб известный украинский хореограф

Причину смерти Антона Смецкого пока не сообщили, но известно, что он был на фронте и служил сапером.

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Антон Смецкий погиб / коллаж: Главред, фото: instagram.com/bilyk_iryna/, pixabay.com/

Сегодня, 24 июня, стало известно о смерти украинского известного хореографа и защитника Украины Антона Смецкого, который ранее получил тяжелую травму и перенес ампутацию ноги. Отметим, у него остались жена и ребенок.

Представитель Корпуса Военных Капелланов ХСП Оксана Мищишин на своей странице в Facebook опубликовала пост о кончине Смецкого.

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"Я говорила ему, что наверняка без него победа не наступит… Когда он ехал набирать себе команду, то посоветовала сказать, что все будет взрываться, а мо**али бегать и суетиться – все, как ребята любят… И он никогда не жаловался. А единственное огромное желание было – увидеться с женщиной и ребенком. Он как падающая пылающая звезда на темном непроглядном небе человеческой боли озарял всю свою жизнь до последнего момента и дыхания. он всем залетал в сердце", - написала Оксана.

На трагическую новость уже отреагировала украинская певица Ирина Билык, которая раньше сотрудничала с Антоном.

"Вчера я узнала, что Антон погиб на фронте, но не верила, и сегодня окончательно поняла, что мой друг уже никогда не станцует со мной свой лучший танец. Лети, прекрасная Душа!!!Все твои слова и мысли останутся навсегда в сердце моем. Месяц тому назад во дворце "Украина" люди аплодировали тебе, стоя… Сегодня мы все провожаем тебя, как Героя и великого Артиста!", - написала Билык на своей странице в соцсетях.

Кто такой Антон Смецкий? Антон Смецкий - до полномасштабного вторжения принимал участие в постановках танцевальных номеров для украинских звезд. В частности, Ирины Билык, а на одном из ее концертов даже произносил свою речь со сцены. Однако с начала войны, не раздумывая, присоединился к рядам ВСУ и был сапером в 116-й отдельной механизированной бригаде на Запорожье. К сожалению, в сентябре 2023 года, во время выполнения одной из боевых задач, защитник взорвался на мини. Поэтому бойцу пришлось ампутировать ногу. Однако протезирование не остановило его и Антон вернулся на фронт.

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