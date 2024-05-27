Дима Коляденко рассорился с Ириной Билык: "Все, точка. Отношения закончились"

Дмитрий Коляденко и Ирина Билык состояли в бурном романе с 2003 по 2006, во время и после которого шоумен делал предложение руки и сердца артистке целых 6 раз. Несмотря на то, что пара расставалась громко, после любовных отношений они на многие годы сохранили добрую дружбу.
Более того - в последние пару лет слухи о том, что Билык и Коляденко решили дать своему роману еще один шанс, с новой силой стали набирать обороты. Однако поклонникам эпатажной парочки рассчитывать не на что.
Дима Коляденко в интервью Славе Демину сообщил, что оборвал 20-летнюю связь с певицей - и любовную, и дружескую. В декабре 2023 года они поссорились. "Мне что-то не понравилось, как она себя вела со мной. Мне это не понравилось, и я сказал: "Все, ставим точку", - рассказал артист.
Однако через четыре месяца их общение наладилось. Правда, ненадолго. Коляденко признался, что его бывшая возлюбленная постоянно винила его "во всех грехах". К тому же привязанность к Билык сильно влияла на его личную жизнь, которая так и не наладилась после расставания с певицей еще в двухтысячных.
Но последней каплей стало невыполненное обещание Ирины Билык. По словам Коляденко, она пригласила его с собой в тур, но уехала с неким "молодым исполнителем". "Я ей написал: "Я недоволен, потому что ты говоришь одно, думаешь другое, а делаешь третье". Я себя чувствовал как подружка. У меня не идет личная жизнь, потому что я привязан к Ирине Билык. Надо ставить точку. Все, точка. Отношения закончились", - рассказал Дима Коляденко.
Кто такой Дима Коляденко?
Дмитрий Коляденко - украинский хореограф, танцовщик, телеведущий и певец. Работал над популярными мюзиклами "Золушка", "Безумный день, или Женитьба Фигаро", "Снежная королева", а также телепроектами "Шанс", "Шоумания", "Майданс".
Ирина Билык - последние новости:
Ранее украинский ведущий Слава Демин раскрыл подробности конфликта с Ириной Билык, который возник между ними на фоне его интервью с бывшим мужем певицы Юрием Никитиным.
Также Ирина Билык показала, как на самом деле выглядит без макияжа. Часто артистка прячет лицо за солнцезащитными очками или ярким концертным мэйкапом.
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