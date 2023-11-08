'Без лекарств': жена Виктора Павлика рассекретила способы лечения сына

Супруги обратились к специалистам, которые разработали комплексное лечение для ребенка.

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Екатерина Репяхова рассказала о лечении сына / Коллаж: Главред, фото: instagram.com / repyahovakate

Жена украинского певца Виктора Павлика, блогерша Екатерина Репяхова, рассказала о том, как их двухлетний сын Михаил борется с задержкой речи. Екатерина Репяхова сказала, что их семья выбрала альтернативный подход к решению этой проблемы и отказалась от медикаментозного лечения в пользу педагогической коррекции. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

Звездные супруги обратились к специалистам, которые разработали для Михасика комплексный подход к лечению. Он включает в себя занятия по нейрокоррекции, дыхательные, сенсорные и двигательные упражнения.

По словам Репяховой, Михасик уже показывает успешные результаты лечения. Он воспроизводит звуки, говорит некоторые слова и лучше начал понимать, когда к нему обращаются.

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"Нашему сыночку Михасику 2,4 года. И он пока не разговаривает. Но не понимает обращенной речи в той мере, в какой понимают его сверстники. Прошли мы большой путь диагностики. И сейчас занимаемся коррекцией педагогически. Без лекарств. У нас уже есть большие успехи. Михась повторяет звуки, говорит некоторые слова и гораздо лучше понимает обращенную речь", — сказала Репяхова.

Маленький Михасик посещает занятия по нейрокоррекции, что способствует восстановлению нарушенных функций мозга и коррекции нервной системы. Кроме того, сын Виктора Павлика и Екатерины Репяховой занимается различными дыхательными, сенсорными и двигательными упражнениями. Этот комплексный подход не только помогает улучшить физическое состояние Михасика, но и влияет на его когнитивное развитие.

Педагогическая коррекция способствует улучшению тонуса и стабилизации общего эмоционального состояния ребенка. Супруги Павлик уверены, что этот метод поможет их сыну преодолеть задержку речи, что является их главным желанием на этом сложном пути.

Напомним, недавно Екатерина Репяхова поделилась с поклонниками фото, на котором виден четкий след от укуса на ее руке. По словам Екатерины, ее маленький сын категорически отказывается ходить самостоятельно, а она уже не в состоянии нести его на руках. Поэтому Михасик разозлился на маму, которая отказалась взять его на руки.

Ранее блогер и жена Виктора Павлика откровенно поделилась мыслями о своей фигуре. Она опубликовала снимок в купальнике и сказала что ее раздражают собственные бока.

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