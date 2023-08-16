Маленький сын Виктора Павлика оказался в больнице

Молодая мама Катерина Репяхова пожаловалась на здоровье маленького сына.

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Екатерина Репяхова снова пожаловалась на здоровье сына/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/repyahovakate

Маленький сын украинского певца Виктора Павлика, которого ему родила новая жена Катерина Репяхова, оказался в больнице.

Об этом она написала на своей странице в Instagram.

"Мое утро началось не с кофе… Незапланированный визит к педиатру. Ночью температура 40. Больше симптомов нет. Пришли сразу к педиатру. Исключили ушки, животик, горло, стоматит", — поделилась жена Павлика.

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Катерина Репяхова поделилась фото с больницы / Фото Instagram/rpyahovakate

Она также добавляет, что ее сын так часто не болел, пока не пошел в садик. "До садика Миша так часто не болел. Это факт! Четыре дня до отъезда (Екатерина едет в отпуск – прим. ред.). Но! Сохраняем спокойствие и продолжаем жить. Чем раньше познакомится с вирусами, тем лучше", — отметила она.

Также она поделилась фото после посещения врача. Малыш уже играл на детской площадке: "На нурофенчике и подальше от других детей".

Ранее Екатерина Репяхова поделилась с поклонниками Виктора Павлика любопытной деталью про певца и его сыновей, и назвала, какое у него настоящее имя.

Также молодая жена украинского певца Виктора Павлика раскрыла темные тайны из его прошлого - Екатерина Репяхова прокомментировала слухи о романах артиста и его религиозных убеждениях.

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