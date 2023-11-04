Жена Виктора Павлика в купальнике показала "ненавистные бока"

Блогерша, жена и концертный директор украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова пожаловалась на свою фигуру.
В частности, на своей странице в Instagram, Репяхова поделилась фото в купальнике и рассказала, что ее раздражают ее бока.
"Девочки, вы знаете, что я занимаюсь спортом, минимум три раза в неделю, немного. Контролирую питание. Но эти бока не сильно хотят уходить", - жалуется она.
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После, она также выложила фото, где показала, как выглядит ее тело после массажа.
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