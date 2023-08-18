"Конец нашей истории": жена Виктора Павлика заговорила о расставании

Катерина Репяхова вспомнила, когда думала, что уже не будет отношений с Виктором Павликом.

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Виктор Павлик и Екатерина Репяхова, оказывается, почти расставались / Instagram repyahovakate

Блогерша, жена и концертный директор украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова, вспомнила, как она практически рассталась со своим нынешним мужем - Виктором Павликом.

Об этом молодая женщина рассказала во время сессии вопросов-ответов со своими подписчиками в Instagram.

По словам Репяховой, кризис в отношениях пришелся на время, когда она была в Черкассах, на концерте Тины Кароль. "...Мы расходились с ВП, когда я была в Черкассах на концерте у Тины Кароль. Слушала песню "Выше облаков" и думала, что это о нас и что это действительно конец нашей истории, сильно плакала. Весь концерт", - вспоминает Репяхова.

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Катя Репяхова о расставании с Виктором Павликом / Скриншот Instagram/repyahovakate

Кроме того, любопытные подписчики поинтересовались у девушки, как как она называет Виктора Павлика дома.

"Не зая", - лаконично призналась жена звезды.

Виктор Павлик - не зая / Скриншот Instagram/repyahovakate

Напомним, ранее Виктор Павлик прокатил жену с ветерком по закрытому для гражданских Южному мосту в Киеве, а она снимала это на видео.

Это стало возможным благодаря спецпропуску артиста, который был выдан ему для помощи ВСУ - документ позволяет передвигаться в комендантский час и по закрытым территориям.

Ранее Репяхова рассказала, что недовольна асимметрией верхней губы, которая стала заметна после ее недавней ринопластики. Для коррекции формы она решила увеличить себе губы.

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