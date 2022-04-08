"Уж сколько их упало в бездну": Тодоренко не сдержалась после гибели экс-бойфренда в Буче

Тодоренко не сдержалась после гибели экс-бойфренда в Буче / соцсети

Украинская телеведущая Регина Тодоренко, которая сейчас живет и работает в России, прокомментировала гибель своего бывшего возлюбленного Алика.

Накануне стало известно, что мужчину расстреляли российские оккупанты в Буче Киевской области. В ночь на 8 апреля одесситка разместила пост в своих Stories.

Она процитировала первый абзац стихотворения русской поэтессы Марины Цветаевой "Уж сколько их упало в бездну" на фоне горящей свечи.

Как ранее сообщалось, ведущая программы Светская жизнь на 1+1 Катя Осадчая резко отреагировала на молчание ее коллеги, украинской ведущей Регины Тодоренко.

В своем Instagram Осадчая попыталась в очередной раз достучаться до Тодоренко, и предложила ей родить второго ребенка в бомбоубежище.

Читайте также: