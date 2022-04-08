"Уж сколько их упало в бездну": Тодоренко не сдержалась после гибели экс-бойфренда в Буче

Бывшего возлюбленного телеведущей расстреляли российские оккупанты в Буче Киевской области.
Украинская телеведущая Регина Тодоренко, которая сейчас живет и работает в России, прокомментировала гибель своего бывшего возлюбленного Алика.
Накануне стало известно, что мужчину расстреляли российские оккупанты в Буче Киевской области. В ночь на 8 апреля одесситка разместила пост в своих Stories.
Она процитировала первый абзац стихотворения русской поэтессы Марины Цветаевой "Уж сколько их упало в бездну" на фоне горящей свечи.
Как ранее сообщалось, ведущая программы Светская жизнь на 1+1 Катя Осадчая резко отреагировала на молчание ее коллеги, украинской ведущей Регины Тодоренко.
В своем Instagram Осадчая попыталась в очередной раз достучаться до Тодоренко, и предложила ей родить второго ребенка в бомбоубежище.
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Автор: Сергей Коломиец