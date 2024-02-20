"Умирал - говорил на украинском": жена бывшего друга Кобзона рассказала о смерти путиниста

Легендарный композитор Игорь Поклад более пятидесяти лет дружил с певцом-путинистом Иосифом Кобзоном, но разорвал дружбу в один день.

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Иосиф Кобзон умер несколько лет назад от онкологического заболевания / коллаж Главред, фото УНИАН

Покойный артист и певец Иосиф Кобзон, который родился и вырос в городе Часов Яр (Донецкая область), но всегда яростно поддерживал агрессивную кремлевскую политику, когда пребывал уже на пороге смерти от онкозаболевания, разговаривал на украинском языке. Об этом в интервью порталу "Обозреватель" Светлана Поклад – жена Игоря Поклада (автора, в том числе бессмертного хита "Чарівна скрипка"). Супруги много лет тесно общались с Кобзоном.

По словам Светланы, ее супруг прекратил всяческое общение с путинистом, когда тот начал публично выступать против Украины.

"Мой муж дружил с Кобзоном больше пятидесяти лет. И когда у того такое случилось с головой, прервал общение. Иосиф же сошел с ума – это стопроцентно. То есть понимаете, там уже не с кем было разговаривать, кому-то что-то рассказывать. Кстати, его родные признались, что, когда он умирал, бредил на украинском. И с ними разговаривал по-украински, уже находясь без сознания. Когда узнал о его позиции – все. А раньше Кобзон у нас и дома бывал, когда в Киев приезжал. И в ресторане встречались, общались. Было такое. Ну что ж, это жизнь. Совместные фото с ним я не выбрасываю – я против уничтожения памяти", – рассказала супруга Поклада.

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Напомним, ранее муж путинистки и любительницы "русского мира" Наташи Королевой, стриптизер Тарзан, напугал своих поклонников свежим фото.

В частности, муж Королевой, которого его собственная теща публично признала фекалиями, показался совершенно непохожим на себя.

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