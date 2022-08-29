Неудачная пластика: муж Королевой напугал внешним видом

Тарзан / Instagram

Муж путинистки и любительницы "русского мира" Наташи Королевой, стриптизер Тарзан, напугал своих поклонников свежим фото.

В частности, муж Королевой, которого его собственная теща публично признала фекалиями, показался совершенно не похожим на себя. Пользователи тут же решили, что Тарзан пытался омолодить свое уставшее от возраста и ненависти к украинцам,

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лицо, но сделал это неудачно.

Напомним, ранее с сети сравнили внешность Тарзана и композитора Игоря Николаева.

Одинаковые прически мужчин, светлые шевелюры украшают головы обоих артистов. Вот только роскошные волосы Тарзана с годами поредели и поседели, и теперь действительно выглядят пародией на коронную прическу Николаева.

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