Неудачная пластика: муж Королевой напугал внешним видом

Тарзан испугал новым натянутым и неузнаваемым лицом.
Муж путинистки и любительницы "русского мира" Наташи Королевой, стриптизер Тарзан, напугал своих поклонников свежим фото.
В частности, муж Королевой, которого его собственная теща публично признала фекалиями, показался совершенно не похожим на себя. Пользователи тут же решили, что Тарзан пытался омолодить свое уставшее от возраста и ненависти к украинцам,
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лицо, но сделал это неудачно.
Напомним, ранее с сети сравнили внешность Тарзана и композитора Игоря Николаева.
Одинаковые прически мужчин, светлые шевелюры украшают головы обоих артистов. Вот только роскошные волосы Тарзана с годами поредели и поседели, и теперь действительно выглядят пародией на коронную прическу Николаева.
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Автор: Алена Кюпели