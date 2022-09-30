По совету Кобзона: выяснилась тайна покойного Моисеева

Моисеев перенес два инсульта – в 2010 и 2015 годах, после чего его здоровье пошатнулось.
Смерть Бориса Мисеева обрастает все новыми подробностями. В России уже начали "делить" наследство певца.
Продюсер Евгений Морозов в комментарии kp.ru рассказал о завещании ныне покойного Бориса Моисеева.
По его словам, артист составил его несколько лет назад, после первого инсульта. Свое имущество Борис Моисеев завещал после смерти передать его арт-директору и другу Сергею Гороху.
По словам Евгения Морозова, в этом решении Бориса Моисеева поддержал Иосиф Кобзон.
"Моисеев был одиноким человеком, детей у него не было. Он жил один в небольшой квартире на Садовом. Была у него еще маленькая квартирка в Крылатском. Он ее все мечтал сдать в аренду, чтобы был какой-то еще дополнительный доход, поскольку после ссоры с Гурченко кассовые концерты у него продавались плохо. Балетная школа, которую он открыл, тоже быстро разорилась. А потом еще финальный удар — инсульт. Тогда-то Боря и составил завещание. Мне об этом рассказывал Иосиф Давыдович Кобзон", - рассказал Морозов.
Смерть Бориса Моисеева
Ранее стало известно, что Моисеев стал испытывать и проблемы с финансами. Денег певцу не хватало на самое необходимое. Как рассказала известный адвокат и телевизионный эксперт Тамара Пухова, у Моисеева небольшая пенсия, а накоплений не было.
Летом 2022 года журналист Отар Кушанашвили рассказал, как себя чувствует тяжелобольной певец. Тогда он отметил, что Моисеев уже почти десятилетие практически парализован.
Российская певица Алла Пугачева с глубокой печалью отреагировала на смерть певца и танцора Бориса Моисеева. Однако, будучи из тех немногих приближенных, кто знал, как живет артист после инсультов, она, похоже, давно с ним попрощалась.
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