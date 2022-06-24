"Прощается с жизнью ежедневно": прикованный к постели Моисеев молит о смерти

Прикованный к постели Моисеев молит о смерти / скриншот

Российский певец Борис Моисеев, который перенес два инсульта, чувствует себя неважно - длительное время он не выходит в люди.

Отар Кушанашвили на своей Youtube-канале напомнил, что творчество Моисеева запретили на Кавказе, но для в этом нет никакой нужды.

"Борис Моисеев почти десятилетия парализован... практически парализован. Он прощается с жизнью ежедневно. Молит старуху с косой о приходе. Он никому уже не может принести вред. Нет никакого смысла в том, чтобы он был в списке", - поделился ведущий.

Отметим, что первый инсульт Моисеев перенес зимой 2010 года. Тогда у него перестали двигаться левая рука и верхняя губа, а также возникли проблемы с речью. Спустя пять лет исполнителя настиг второй инсульт, который только усугубил ситуацию.

Читайте также"Пусть приедет в наш Охматдет": Никитюк зовет парализованного Бибера в УкраинуРанее музыкальный продюсер, шоумен и певец Алексей Потапенко не на шутку испугал поклонников своим внешним видом. Долгое время он не публиковал свои фотографии или видео со своим участием, что вызывало у его аудитории немало беспокойства.

Недавно он показал ролик и серию снимков, сделанных во время благотворительного концерта для украинцев в Мадриде. Его вид ошарашил фанатов - половина лица перекошена и неподвижна, как иногда случается при инсульте.

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