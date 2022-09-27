"Хороню тебя в своем сердце": Алла Пугачева попросила у усопшего Бориса Моисеева прощения

Алла Пугачева попрощалась с Борисом Моисеевым, и попросила у него прощения / instagram.com/alla_orfey

Российская певица Алла Пугачева с глубокой печалью отреагировала на смерть певца и танцора Бориса Моисеева. Однако, будучи из тех немногих приближенных, кто знал, как живет артист после инсультов, она, похоже, давно с ним попрощалась.

По крайней мере уход Моисеева не стал для Примадонны неожиданностью. На своей странице в Instagram она опубликовала совместное фото с ним - оба румяные и цветущие, в окружении роз.

Однако подпись к фотографии, которую оставила Пугачева, вызывает вопросы: за что именно она попросила у покойного друга прощения?

"Любимый мой Бориска! Преданный друзьям и сцене человечище. Хороню тебя в своём сердце. Прости и Прощай ❤️", - пишет Пугачева.

Ранее стало известно, что Моисеев стал испытывать и проблемы с финансами. Денег певцу не хватало на самое необходимое. Как рассказала известный адвокат и телевизионный эксперт Тамара Пухова, у Моисеева небольшая пенсия, а накоплений не было.

Летом 2022 года журналист Отар Кушанашвили рассказал, как себя чувствует тяжелобольной певец. Тогда он отметил, что Моисеев уже почти десятилетие практически парализован.

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