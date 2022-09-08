"Был задет лицевой нерв": у Пугачевой нашли серьезные проблемы с лицом

Алла Пугачева пользовалась "уколами красоты", считают в России.
Певица Алла Пугачева, которая недавно вернулась в Россию из Израиля, стала жертвой пластической хирургии.
По крайней мере так считает российский пластический хирург Александр Вдовин. Он считает, что у звезды наблюдаются серьезные проблемы с лицом - асимметрия в скуловой зоне.
"Если присмотреться, то можно заметить, как один уголок рта у Аллы Борисовны опущен вниз", - рассказал Вдовин.
Врач не смог ответить, что именно стало причиной подобных изменений, однако назвал наиболее вероятную версию.
"Часто такое можно наблюдать после неудачно проведенной SMAS-подтяжка лица, во время которой, вероятно, был задет лицевой нерв", - поделился пластический хирург.
Ранее российский пропагандист и муж Маргариты Симоньян Тигран Кеосаян решил присоединиться к травле Аллы Пугачевой, которая на прошлой неделе вернулась в РФ. Режиссер поддержал еще одного пропагандиста Владимира Соловьева.
Отметим, что Алла Пугачева до сих пор не сделала заявления о войне в Украине. Вместо нее агрессивную политику путинской России осуждает ее муж Максим Галкин. Российский продюсер и музыкальный критик Евгений Бабичев считает, что именно шоумен говорит за двоих звезд.
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