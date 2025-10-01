Умер один из основателей "Пиккардийской терции" - первые детали

Кратко:
- После проблем со здоровьем умер Богдан Богач
- Как на печальную новость отреагировали его коллеги
Сегодня, 1 октября, стало известно о том, что на 50-м году жизни умер один из четырех основателей популярной группы "Пиккардийская терция" Богдан Богач.
О смерти сообщили на странице группы в соцсетях, где коллеги высказались о большой потере.
"Внезапно ушел из жизни незаурядный человек, наш добрый и надежный друг, один из четырех основателей "Пиккардийской терции", с которым мы прошли бок о бок в творчестве более 30 лет, обладатель непревзойденного голоса – баса, Богдан Богач", – написал коллектив.
За свою жизнь Богдан получил множество наград – он стал заслуженным артистом Украины и лауреатом Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко.
Отметим, в 2024 году Богач покинул "Пиккардийскую терцию" из-за проблем со здоровьем.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Отметим, как сообщал Главред, певица Ани Лорак отпраздновала 47-летие и в честь праздника она побывала в Париже вместе с мужем Исааком Виджраку. Пара посетила ресторан с видом на Эйфелевую башню, а также Исаак исполнил для Лорак песню на французском языке.
А также военнослужащий Даниил Мирешкин отреагировал на то, что Тарас Цымбалюк показался в военной форме на сьемках. На своей странице в Instagram Даниил отметил, что его раздражает то, что на фоне всех скандалов Цымбалюк одел военную форму "Азова".
Вас может заинтересовать:
- "Выстрел в голову": Бех-Романчук впервые прокомментировала скандал с допингом
- Муж Ани Лорак повторил судьбу Мурата Налчаджиоглу - что известно
- "Четыре года в колонии": в РФ приговорили известную певицу за позицию
О группе: "Пиккардийская терция"
"Пиккардийская терция" — украинская акапельная формация. Не путать с термином пикардийская терция без двойного "к".
Образована 24 сентября 1992 во Львове (Львовском музыкальном училище) как квартет: Владимир Якимец, Ярослав Нудык, Андрей Капраль и Богдан Богач.
8 ноября 2017 года вокалистам львовской формации "Пиккардийская терция" — В. Якимцу, Я. Нудику, Р. Турянину, Б. Богачу, А. Капралю и А. Шавалі, по случаю Всеукраинского дня работников культуры и мастеров народного искусства, Указом президента Украины № 355/20 присвоено звание Заслуженных артистов Украины.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред