Умер один из основателей "Пиккардийской терции" - первые детали

Богдан Богач сделал большой вклад в культуру Украины.

https://stars.glavred.info/umer-odin-iz-osnovateley-pikkardiyskoy-tercii-pervye-detali-10702907.html Ссылка скопирована

Богдан Богач - смерть / коллаж: Главред, фото: pixabay.com/, facebook.com, Пиккардийская терция

Кратко:

После проблем со здоровьем умер Богдан Богач

Как на печальную новость отреагировали его коллеги

Сегодня, 1 октября, стало известно о том, что на 50-м году жизни умер один из четырех основателей популярной группы "Пиккардийская терция" Богдан Богач.

О смерти сообщили на странице группы в соцсетях, где коллеги высказались о большой потере.

видео дня

"Внезапно ушел из жизни незаурядный человек, наш добрый и надежный друг, один из четырех основателей "Пиккардийской терции", с которым мы прошли бок о бок в творчестве более 30 лет, обладатель непревзойденного голоса – баса, Богдан Богач", – написал коллектив.

За свою жизнь Богдан получил множество наград – он стал заслуженным артистом Украины и лауреатом Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко.

Богдан Богач с коллегами / фото: facebook.com/pikkardijska.tercia

Отметим, в 2024 году Богач покинул "Пиккардийскую терцию" из-за проблем со здоровьем.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, как сообщал Главред, певица Ани Лорак отпраздновала 47-летие и в честь праздника она побывала в Париже вместе с мужем Исааком Виджраку. Пара посетила ресторан с видом на Эйфелевую башню, а также Исаак исполнил для Лорак песню на французском языке.

А также военнослужащий Даниил Мирешкин отреагировал на то, что Тарас Цымбалюк показался в военной форме на сьемках. На своей странице в Instagram Даниил отметил, что его раздражает то, что на фоне всех скандалов Цымбалюк одел военную форму "Азова".

Вас может заинтересовать:

О группе: "Пиккардийская терция" "Пиккардийская терция" — украинская акапельная формация. Не путать с термином пикардийская терция без двойного "к".

Образована 24 сентября 1992 во Львове (Львовском музыкальном училище) как квартет: Владимир Якимец, Ярослав Нудык, Андрей Капраль и Богдан Богач.

8 ноября 2017 года вокалистам львовской формации "Пиккардийская терция" — В. Якимцу, Я. Нудику, Р. Турянину, Б. Богачу, А. Капралю и А. Шавалі, по случаю Всеукраинского дня работников культуры и мастеров народного искусства, Указом президента Украины № 355/20 присвоено звание Заслуженных артистов Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред